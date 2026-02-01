火鍋沾醬不加沙茶更健康！營養師推：蔥蒜辣椒配蘿蔔泥

天氣轉冷，火鍋成為民眾熱門選擇。營養師呂美寶表示，只要食材選對，火鍋可以是優質蛋白質加上大量蔬菜纖維的好選擇，而看似不起眼的沾醬更是她吃火鍋的重頭戲，她的沾醬完全不放沙茶，但吃起來一樣香且對身體友善。

呂美寶指出，她最常用的沾醬底是蔥花、蒜泥和生辣椒這一組合。（圖／Photo AC）

呂美寶指出，她最常用的沾醬底是蔥花、蒜泥和生辣椒這一組合。她表示，天然的含硫化合物與辣椒素有助於抗發炎、促進循環，香氣也很足夠。此外，她會加入大量蘿蔔泥，白蘿蔔生吃可攝取到蘿蔔硫素，雖然不是現場磨的含量會打點折扣，但熱量低、清爽又有飽足感，還能讓醬汁的味道不會過鹹。

針對天冷時節，呂美寶建議可加入薑絲。她說明，天冷吃薑可以暖身、幫助循環，對體質偏冷、手腳容易冰的人特別友善。調味方面，她通常只加少量的醬油跟白醋提味，讓鈉含量低一點，隔天比較不會水腫，身體也比較輕鬆。

加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。 （示意圖／Pexels）

針對湯底問題，南投醫院營養師毛柔壹建議，開動前先將湯表面的浮油撈除，並盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯。她表示，民眾可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底，若想喝湯則建議選擇清湯區取用。

在食材選擇方面，毛柔壹指出，魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷，容易成為「空熱量」陷阱。她建議優先選擇瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片等原型蛋白質，並多吃高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類等蔬菜，增加纖維與飽足感。

