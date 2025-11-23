火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭燒到焦黑。店家發現後相當不滿，要求兩人進入廚房自行刷洗鍋具，事件曝光後引起外界討論。
根據店家說法，21 日下午 1 時左右，兩名學生用餐結束後直接起身離開座位，卻未將爐火關閉，鍋子因持續加熱而完全乾燒，最終底部焦黑、散發焦味，情況相當嚴重。店家指出，由於擔心鍋具受損，又認為兩人的行為欠缺注意，才會請她們到廚房把鍋子刷乾淨，並強調這並非一般對客人的做法。
示意圖／兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭燒到焦黑。（擷取自 免費圖庫freepik）
不過，高中生事後反映刷鍋時間過長，甚至抱怨手指因清洗而破皮，讓事件再度引發爭議。
對於此事，律師提醒業者，要求顧客進入廚房從事勞務，可能涉及刑法相關問題。若顧客確實造成設備損壞，依法僅能請求賠償；至於要求自行清洗，恐有逾越合理範圍的疑慮，建議店家處理時應更加謹慎。
更多引新聞報導
日本人妻開直播被公公「摸胸磨蹭挑逗」 老公熟睡未醒 全程都被拍下
愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論
其他人也在看
背叛烏克蘭！ 和平計畫如普欽願望清單 川普：非最終方案
美國總統川普，推動終結烏俄戰爭的「28點和平計畫」，卻要求烏克蘭割地、裁軍、還無法加入北約。這樣的不平等條約，連共和黨國會議員都看不下去，認為太過偏袒俄羅斯。英國前首相強生也批評，白宮的方案是「背叛烏克蘭」；美國總統川普似乎為了滅火，坦承和平計畫並非最終方案。TVBS新聞網 ・ 1 天前
百元現鈔沒人拿？網點名「2物常被偷」 眾人熱議揭關鍵
近日社群平台Threads上有一則貼文引發熱議，一名網友分享在蝦皮智取店看到的景象，機台上有400元現鈔直接大剌剌擺著，沒有人會拿走，但機車上的鹽酥雞或安全帽卻會被偷，讓該網友直呼台灣真的很奇怪。許多網友紛紛議論表示，偷400元可能會被監視器拍下告侵占，但偷機車上的鹽酥雞結果卻會不一樣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
服務生哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕見她誤送龍蝦餐 處置方式曝光
「姐姐」謝金燕出道多年累積不少死忠歌迷，平常她也樂於在社群中和粉絲分享生活點滴，昨（23日）突然曬出一盤海鮮大餐，透露這道菜有故事，原來是餐廳服務生不小心誤送成「全店最貴套餐」，但她最後反應相當霸氣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
NBA》傳因UA沒能簽下「她」成導火線之一 Curry成球鞋FA的原因曝光
金州勇士一哥Stephen Curry近日宣布與Under Armour結束長達13年的合作關係，正緯來體育台 ・ 3 小時前
鏡週刊揭黃國昌涉貪對價證據浮現！ 關鍵人證指控：還有2立委拿錢
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌遭指控利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊報導指出，對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故董事長沈裕雄特助鄭淳駿爆料，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢遭踢爆，才驚覺與他之前聽聞的完全吻合，由於鄭淳駿的指述已成為黃國昌涉貪的關鍵對價證據，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭淳駿有罪與否，都不會改變黃國昌涉貪的事實，至於其他暗助臺雅案的立委是誰？有待專案小組進一步查明。 根據鏡週刊報導，就在檢調如火如荼偵辦黃國昌之際，能否構成貪汙罪最重要的對價證據也已浮現。鄭淳駿因臺雅詐騙案遭起訴後，曾經獲沈裕雄的朋友告知，臺雅高層私下找立委施壓檢調要「辦他」，之前他不以為意，直到看了鏡週刊報導，情節竟然與友人示警相符，印證有立委收錢關切司法個案的傳聞。鏡週刊透過管道找到鄭淳駿查證，還原臺雅案以及臺雅高層找立委施壓的過程。鄭淳駿因臺雅詐欺案遭羈押4個月，從頭到尾都否認涉及犯罪，案件起訴後移審台北地方法院，法官裁定以2百萬元交保。 鄭淳駿指稱，他獲釋後，沈裕雄的朋友轉告，沈裕雄遺孀懷疑丈夫生前有小三，且有大筆不明金新頭殼 ・ 4 小時前
定期定額每月扣款金額成長14% 它是定投黑馬！
今年來ETF定投族，主要鎖定投資類型，仍以市值型、高股息及科技型佔最多，尤其是市值型，以老牌國民ETF-元大0050獨佔鰲頭，每月扣款人數及筆數成長最多。值得注意的是，非市值型方面，產業型以新光00904冒出頭，為今年以來半導體ETF中，唯一一檔在人數、筆數均較去年底同步成長進榜的定投ETF新兵，至於高股息則有群益00919、及科技型的富邦0052，都同樣名列今年台股ETF定投族的最愛。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
LINE Pay大改版！將推自營電子錢包「LINE Pay Money」 5大變動一次看
日前傳出LINE Pay將公布自營電子錢包「LINE Pay Money」正式上線時間。過去LINE Pay搭配一卡通公司旗下iPASS MONEY進行儲值、轉帳、付款等功能，隨著合作宣告結束，臉書粉絲專頁「用什麼Pay」整理指出LINE Pay新功能上線必須知道的5件事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
控訴范姜彥豐吃軟飯！狄志為認了同情粿粿
[NOWnews今日新聞]女星粿粿遭老公范姜彥豐爆料婚內出軌好友王子（邱勝翊）後，拍影片反擊對方，直指范姜彥豐婚內愛計較、房子錢都是自己付等，疑似指控老公吃軟飯。而近日資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
12強冠軍一周年！紀錄片《冠軍之路》MV、海報曝光 峮峮也亮相
台灣棒球紀錄片電影《冠軍之路》於24日舉行發布記者會，分享12強棒球賽奪冠一周年的拍攝歷程與成果。該片耗時9個月，跨越台、日、美三地拍攝，訪談近70位受訪者，整理超過300小時的影像素材。記者會上，除了啦啦隊女神峮峮、主題曲演唱者楊大正外，12強總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌以及導演龍男・以撒克・凡亞思等人皆出席，共同回顧這段令台灣人感動的棒球奪冠歷程。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導前YouTuber「眾量級crowd」成員家寧近期風波不斷，日前才因與Andy拆夥後引發帳務糾紛，一家四口遭到起訴，近日又被眼尖的網...FTNN新聞網 ・ 1 天前
越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電
（中央社河內23日綜合外電報導）越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明。中央社 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前