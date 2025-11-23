火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議

（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭燒到焦黑。店家發現後相當不滿，要求兩人進入廚房自行刷洗鍋具，事件曝光後引起外界討論。

根據店家說法，21 日下午 1 時左右，兩名學生用餐結束後直接起身離開座位，卻未將爐火關閉，鍋子因持續加熱而完全乾燒，最終底部焦黑、散發焦味，情況相當嚴重。店家指出，由於擔心鍋具受損，又認為兩人的行為欠缺注意，才會請她們到廚房把鍋子刷乾淨，並強調這並非一般對客人的做法。

示意圖／兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭燒到焦黑。（擷取自 免費圖庫freepik）

不過，高中生事後反映刷鍋時間過長，甚至抱怨手指因清洗而破皮，讓事件再度引發爭議。

對於此事，律師提醒業者，要求顧客進入廚房從事勞務，可能涉及刑法相關問題。若顧客確實造成設備損壞，依法僅能請求賠償；至於要求自行清洗，恐有逾越合理範圍的疑慮，建議店家處理時應更加謹慎。

