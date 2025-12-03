火鍋界「勞斯萊斯」遭黑道討債 負責人喊冤：被妹設計

台中市 / 綜合報導

台雅老董遭詐騙案件，其中被稱作「神鬼女騙徒」的沈姓女主嫌，案件未結，現在又遭自己的親哥哥指控，妹妹帶著黑衣人到他們經營有「火鍋界勞斯萊斯」之稱的火鍋店，追討1.2億元的款項。據了解這間店，實際上都由羅姓女嫌出資，但因為遭國稅局盯上，妹妹提議與哥哥簽下「借貸合約」，用借款名義打發國稅局，沒想到詐騙案爆發後，妹妹卻帶黑道討債，害得哥哥一家人有家歸不得，控訴遭妹妹設計，只求對方能循正常法律程序，處理糾紛。

負責人妹妹VS.員警說：「一個多禮拜，我們也報案失蹤了，(你說你)，我哥。」黑衣人和負責人妹妹選在營業時間，態度囂張坐在火鍋店裡頭，兩人見員警上門，也絲毫不害怕上前對談，負責人妹妹VS.員警VS.黑衣人說：「應該說我是出資，(她有債權證明)，(她可以持支付命令)，那應該要找法院。」

原來她是來找哥哥要錢，一旁的黑衣人則是找來討債的幫手，服務人員無奈站在一旁束手無策，員警到場抄登資料後，將兩人勸離現場，但這名女子可是台雅詐騙案中，被稱作神鬼女騙徒的主嫌。

羅姓女子涉嫌利用「機票賺價差」，誆騙台雅集團老董和四海幫大哥等人，騙走共50億遭到起訴，9月才交保竟就找來黑衣人，侵門踏戶向哥哥要債，羅姓女子哥哥說：「我妹騙我們跟稅局簽立一些借貸的合約，然後提供給稅局，那現在我妹就拿這個借貸合約，申請成那個支付命令，然後請黑道，委託黑道來跟我跟我老婆要錢。」

語帶顫抖帶上全家跑路過生活，羅姓嫌犯的哥哥同樣也捲入本案，她在台中經營「火鍋界勞斯萊斯」稱號的頂級火鍋店，他指控羅姓女子，當時以成立家族企業為由，出資開火鍋店讓哥哥當負責人，當了10多年工程師的他，辭去工作考廚師證照妻子也一起幫忙，但出資和利用公司名義置產，被國稅局盯上，妹妹建議簽立「借貸合約」應付國稅局，夫妻兩簽字後卻被妹妹，找黑道討債逼得一家到處逃難。

羅姓女子哥哥說：「看要怎麼樣把東西做交接，或者怎麼樣這個我們都可以配合，股份也本來就是她出錢的。」無緣無故背上億元債務，甚至全家大小因為黑道有家歸不得，如今台雅詐騙案未了，神鬼女騙徒再被家人指控引起討論。

