火鍋聚餐、唱歌續攤一站搞定！台北市民大道新開「蔣老爹涮涮鍋」 每日限量溫體牛老饕最愛

「蔣老爹涮涮鍋」的包廂可容納12人，平日低消1萬，一邊吃火鍋一邊勁歌熱舞，是聚會首選。

台北市民大道四段全盛時期曾是台北人的宵夜天堂，如今不少老店撐不下去，空置店面越來越多。就在多數人選擇退場之際，蔣老爹卻反其道而行，在原本的「蔣老爹愛吃鍋」隔壁，再開一間主打台灣人熟悉滋味的「蔣老爹涮涮鍋」。

老闆蔣有文，早年做成衣，後來一頭栽進餐飲業，從眷村裡的餐桌記憶出發，慢慢走出自己的路。奶奶是山東人、爺爺河南人，年夜飯一定是爸爸掌廚，水餃也全家自己包，這些飲食日常，成了他對好吃的標準。在13年前，開了第一間「蔣老爹水餃麵食館」，和太太與姊姊一起摸索，從一攤麵攤做到三間麵攤，漸漸做起口碑。

全新品牌「蔣老爹涮涮鍋」2025年9月開幕，就開在蔣老爹愛吃鍋隔壁。

「火鍋門檻低，現在火鍋店都快比檳榔攤多了，真的很競爭。」蔣有文笑說，會選擇在原本的火鍋店隔壁再開一家，是希望兩間店能互相帶客源，大家也開玩笑說，這一條街快變成「蔣老爹街」。他也直言，市民大道四段的生意早已不如全盛時期，附近店家甚至特地來向他道謝，又帶了人潮進來。「同行不是敵國，能共享共榮，大家才能一起活下去。」

老闆蔣有文在眷村長大，從麵攤開到火鍋店、私廚，大家都叫他蔣老爹文哥。

為了和蔣老爹愛吃鍋做出區隔，新開的蔣老爹涮涮鍋，設有個人鍋、四人桌與包廂，還一口氣推出八種湯底，包含胡椒豬肚雞、藥膳羊肉爐、黑麻油薑母鴨、麻辣鍋等。湯底特別向中壢老字號中藥店舖訂製，主廚過去曾在湯頭代工廠歷練，對湯頭味道調製很有一套。鴛鴦鍋直接解決冬季聚餐時「到底要吃羊肉爐還是薑母鴨」的世紀難題，就算有人不吃羊、不愛薑，也能同桌歡聚，各取所好。



