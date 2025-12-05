火鍋聯名出奇招！ 家電吉祥物棉花糖.知名影集周邊吸目光

台北市 / 綜合報導

火鍋業也颳起聯名風潮！有店家與知名美劇《怪奇物語》共同推出特色餐點，以及卡套、海報等各式周邊，活動一開始就因為太熱門被搶購一通。還有業者推出造型棉花糖，更特別的是，這次的聯名對象，是國民家電品牌。也有連鎖鍋物是跟炸雞品牌聯手，讓民眾一次就能享受兩種美食。

棉花糖在火紅的麻奶湯底，慢慢融化，這個造型，是不是覺得有點熟悉，火鍋業者大玩創意，和家電老品牌聯名，派出吉祥物陪你一起吃火鍋，記者姚俐安：「(8日起)在火鍋店點特色湯底，就可以得到我手上這隻造型棉花糖。」顧客說：「滿特別的，可以嘗試看看，可能會吸引小朋友。」、「可能會吸引到我女兒。」

廣告 廣告

主打童趣路線，也有店家搶攻影視商機，「怪奇物語」精彩片段說：「我只要別再繼續嚇得要死就好，害怕真正的自己。」知名美劇怪奇物語，深受許多影迷喜愛新一季正熱播，有火鍋店趁勢聯名推出怪奇套餐，海報、造型證件套，等各式周邊，更吸引許多影迷前往消費，第一天就被搶購一空。

不只如此，還有業者跟知名鹹酥雞品牌，強強聯手，把炸雞一塊一塊加入鍋物，許多民眾直呼，吃火鍋還可以吃炸雞，雙重口味一次就能滿足，行銷專家王福闓說：「如果是相關都是以餐飲為主的，這個時候可以加入，像是不同的食材，例如像是火鍋加入的炸雞，那如果品牌不是以餐飲為主，這個時候可能就是這個知名的IP，它能夠帶來新的一些客流量，或者是消費者，會對於像這樣一些懷舊IP，可能會更為關注。」

火鍋市場競爭激烈，業者為了吸引顧客的目光，絞盡腦汁，推出美味餐點之餘，透過各種聯名，讓顧客吃得有滋味也帶起話題。

原始連結







更多華視新聞報導

貓貓蟲咖波新貼圖聯名「我英」 中網友崩潰喊：辱華

台灣人最愛火鍋餃TOP5 「魚餃」奪冠銷量比蛋餃多1.5倍

控聯名吐司果醬少！實品.照片差很大 業者：加強把關

