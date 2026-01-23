火鍋自助吧有「小籠包」 一票客傻眼：日本人惡習來台

台灣人愛吃火鍋，但近日有民眾在某間火鍋店的自助吧，看到配料裡面竟然有生的小籠包，讓她當場嚇一大跳，實際品嘗後才發現還不錯吃，就像是「很會噴汁的水餃」，網友也說在日本確實看過有人把小籠包丟進火鍋裡面煮的，在網路上引起討論。

一名女網友近日在Threads表示，吃火鍋的時候，在自助吧裡面發現店家有提供小籠包，但不是已經蒸好的熱食，而是冰冷的生小籠包，要自己丟到火鍋裡面煮來吃，讓她驚呼是頭一次看到，實際煮了2顆發現其實不錯吃，如果忽略外型的話，其實就像是「很像會噴汁的水餃」，且皮也不會煮爛，很推薦其他人試吃看看。

文章上線後引起討論，不少人說「誰把這個惡習帶來台灣的！之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡，我很想尖叫」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃」、「奇文共賞，不能只有我看到」、「這是要丟進鍋子裡面煮？感覺會煮成一碗麵湯」、「我家附近的火鍋店也有，從來沒夾過」。

也有人說「其實只要沒把皮煮破，小籠包還蠻好吃的啦」、「我煮完感覺比用蒸的還多汁」、「這樣為什麼不直接煮水餃」、「小籠包的皮弄得這樣溼答答的，感覺很奇怪」、「確定不是店員累了放錯地方嗎」、「印象中之前要用點數換，沒想到現在自助吧就有提供，很讚耶」。

