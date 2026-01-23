火鍋自助吧驚見「1食材」！日本人下鍋煮 一票人愣：想尖叫

記者柯美儀／台北報導

桃園一間火鍋店將「小籠包」作為火鍋料。（圖／Threads網友＠08soswag提供）

冷氣團一波接一波，天氣冷颼颼，許多人都會吃火鍋暖暖身體，近日一名網友分享，桃園一家火鍋店將「小籠包」作為火鍋料，還可以吃到飽，讓她相當驚喜，於是將畫面拍下PO上網，立刻掀起討論。

一名網友在Threads發文表示，她在桃園一間火鍋店用餐，發現自助吧火鍋料中，「小籠包」竟成了下鍋食材，罕見的配料讓她不禁笑說「我是頭一次看到！」

貼文一出，不少網友也感到相當驚奇，紛紛表示「誰把這個惡習帶來台灣的！之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡我很想尖叫」、「這個要怎麼煮？直接放進去嗎？那會不會煮成一碗麵湯？」、「奇文共賞，不能只有我看到」、「這個之前要用點數換耶，後來才改自助吧」。

廣告 廣告

也有吃過的網友分享，「其實蠻好吃的，前提是你不要把它煮到破掉」、「我煮完感覺比用蒸的還多汁」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃，其實吃起來就很像水餃」、「吃起來真的沒什麼違和感」。

更多三立新聞網報導

北捷新規今起上路！旅客搭車「禁用行動電源」 117車站配起火應變工具

無照帶班20年！連鎖幼兒園師「4天踢踹童50次」：不能告訴媽媽

這行業年終領最多！企業平均發1.58個月 創15年來新高

電熱毯「丟垃圾or回收？」丟錯恐噴6000元 環保局教正確處理方式

