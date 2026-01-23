火鍋自助吧驚見「1食材」！網崩潰：很想尖叫

生活中心／張予柔報導



火鍋食材百百種，從肉片、海鮮到蔬菜早已不足為奇，但近日卻有民眾在火鍋店自助吧看到「意想不到的選項」，意外掀起討論熱潮。一名女網友分享，她在用餐時發現，自助吧區竟然擺放著「小籠包」，而且是可以直接夾去下鍋涮煮的那種，讓她忍不住笑出來，直喊「我也是頭一次看到」。





有網友分享自己在火鍋自助吧區看到「小籠包」，貼文曝光後掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自 Threads@08soswag）

原PO在Threads發文，自己在火鍋自助吧區看到「小籠包」，她當下既驚訝又覺得新奇，忍不住拍下畫面分享，笑虧「頭一次看到」，表示自己還是默默夾了一顆試看看。貼文曝光後，立刻引發大批網友留言，不少人笑稱畫面太衝擊，「奇文共賞，不能只有我看到」、「其實蠻好吃的，前提是你不要把它煮到破掉」、「好特別喔」、「誰把這個惡習帶來台灣的！」。

有人分享自己在日本吃火鍋時，看到日本友人也把小籠包直接丟進鍋裡。（示意圖，非當店家／翻攝畫面）

對此，有網友回憶，曾在日本吃火鍋時，看到日本友人把小籠包直接丟進鍋裡，「我真的很想尖叫」，不過也有不少人跳出來緩頰，表示這其實不是第一次見到，「在日本涮乃葉就常看到這樣吃」。對於口感，網友們的評價意外一致，有人形容「吃起來其實就很像水餃」，也有人分享經驗指出，只要控制火候，「皮不會爛，裡面的肉餡反而很嫩」。





