火鍋自助吧「1人氣甜品」爽拿！饕客嗨：直接吃20顆

記者柯美儀／台北報導

冬天是吃火鍋的旺季，千葉火鍋推出「金莎巧克力山吃到飽」活動，蛋糕區堆滿金莎巧克力供消費者自由享用，消息一出，讓甜點控興奮直呼「可以直接吃20顆」、「實現金莎自由」！

「我突然……看到了這個，手指都快按不住了！」千葉火鍋在臉書粉專貼出照片，可見店內蛋糕區放了滿滿金莎巧克力，部分巧克力已拆封可即時享用。貼文引發熱議，饕客們紛紛表示「天啊！這個太好康了吧」、「這火鍋料我超愛」、「可以直接吃20顆」、「實現金莎自由」。

為了慶祝214西洋情人節，千葉火鍋推出「金莎巧克力山吃到飽」活動從2月1日至2月28日，每週六日及除夕至初五期間，於桃園「極千葉火鍋」一間門市獨家限定，蛋糕區將提供無限量的金莎巧克力供應。活動以金光閃閃、浮誇滿滿的巧克力山呈現，每一口都帶來濃厚幸福感，讓消費者在享受火鍋的同時，也能盡情品嚐金莎巧克力，滿足甜點胃。

