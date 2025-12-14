火鍋蔬菜戰！ 港式「香菜皮蛋鍋」PK「茼蒿自由」鍋

港式經典火鍋組「香菜皮蛋鍋」。（圖／東森新聞）





入冬後首波冷氣團報到，天氣一轉冷，就是火鍋業者也開始大搶商機，這回主打青菜，有業者推港式經典火鍋組「香菜皮蛋鍋」，加入大量香菜和整顆皮蛋，也有麻辣鍋店主打「茼蒿」吃到飽，甚至也有連鎖業者專推青菜吧吃到飽，讓愛菜族直呼划算。

一大把香菜直接加入鍋內，香味瞬間撲鼻而來，仔細一看，湯頭裡竟然還有一整顆皮蛋。被部分人稱為，兩大邪惡食物的香菜和皮蛋，其實是港式火鍋經典組合。

民眾：「香菜的話，雖然我是不喜歡，可是看他這樣擺，還滿有食慾的，香菜這個用來調味的，太多也沒有必要，這麼貴的東西，就是加一點香料而已。」

香菜皮蛋組合超吸睛，以目前市價來看，香菜一台斤零售價要價58元。但業者推出香菜皮蛋鍋，加點一大盤香菜39元，又不用買不用洗，不少消費者直呼划算。

新北中和有業者推出秋冬限定的茼蒿吃到飽，讓你能夠吃個過癮。一把一把茼蒿放進鍋內，一口肉一口菜好滿足，新北中和的麻辣鍋店主打茼蒿自由茼蒿吃到飽。

翻開茼蒿市價來看，一台斤大約50元，一把就要20元左右，民眾多吃幾輪，換算下來，等於現賺好幾十元，甚至破百。

民眾：「因為平常火鍋就吃不到，它可以吃到飽，就很吸引我，便宜然後又好吃。」

火鍋店業者何陞鴻：「其實就是薄利多銷，我相信很多消費者冬天喜歡吃茼蒿，所以用這個點來吸引他們來。」

鍋物業者為搶客拚起「菜」來，除了香菜茼蒿外，現在連鎖小火鍋品牌更推出自助吧吃到飽，最低只要180元，蔬菜、火鍋料、冰品、飲品無限享用，出示在地居民有限時還是要服務費。

入冬後，首波大陸冷氣團來襲，天氣冷颼颼，各大火鍋業者紛紛搶推各式蔬菜組合，也要搶攻天冷商機。

