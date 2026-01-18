「火鍋要角」最毒！農藥殘留率第1 10大違規蔬菜名單曝光

農藥殘留前10名蔬菜，許多都是火鍋菜盤常客。（示意圖／翻攝自pexels）





下一波冷氣團即將南下，又要迎來下一波火鍋店聚餐取暖潮。不過台中市「食品藥物安全處」分析近5年蔬果農藥抽驗結果指出，農藥殘留違規率前10名品項皆為葉菜類，其中以吃火鍋的重要配料「香菜」違規率最高。

農藥殘留超標高風險蔬果品項

台中市食安處指出，分析近5年抽驗結果指出，農藥殘留超標的蔬果以葉菜類風險最高，違規率前10名品項皆為葉菜類，其中以香菜違規率32.6%居首，平均每3件即有1件不符規定。

其次為九層塔（25.0%）、菠菜（18.2%），另包括辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等，均列為高風險抽驗品項。源頭供應商部分，前10名供應商占整體違規案件25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件。

廣告 廣告

香菜農藥殘留違規率最高。（示意圖／翻攝Pexels）

供應商違規情況

源頭供應商部分，前10名供應商占整體違規案件25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件。

銷售通路的風險管理

在販售通路監測方面，食安處指出，違規案件有56.6%集中於大型量販店與連鎖超市，已要求相關業者強化供應商管理，落實進貨查驗與自主把關責任，並將依違規情形滾動調整抽驗頻率，加強風險控管。

食安處提醒販售業者，應落實蔬果採購與販售的自主把關機制，除不定期自行送驗或要求供應商提供檢驗報告外，亦應保存溯源交易憑證至少5年，並拍照留存產品外箱來源資訊（如供應商名稱、代號），以利後續追查；對於屢次違規的高風險盤商或農民，應主動停止交易，降低食安風險。

購買蔬果的消費者建議

同時食安處也呼籲市民選購蔬果時留意來源標示及賣場檢驗資訊，尤其香菜等高風險葉菜類，建議優先選擇可信賴通路或具檢驗報告產品。返家後可掌握「看、聞、沖」原則，選擇外觀自然、無異味的蔬菜，並於烹調前以大量清水沖洗，適度去除外葉或表皮，以有效降低農藥殘留風險，吃得安心又放心。

更多東森新聞報導

威力彩上看5.7億！4星座明財運旺

別被回暖騙！2地冷雨將飄整周 氣象粉專：夭壽濕冷

哪家信用卡最夯？2025排行「這張」奪冠 使用者：通路多、無腦刷

