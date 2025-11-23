火鍋變刷刷鍋？桃園女高中生用餐完「乾燒鍋子至焦黑」 遭店家留下刷洗

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

火鍋業者最怕的就是鍋子乾燒成焦黑，後續清潔又是一筆鉅額開銷。日前有2名女高中生前往火鍋店用餐，未料吃完後竟留下焦黑鍋子要離去，店家見狀非常生氣，憤而要求兩人到廚房親手將鍋子刷乾淨，事件曝光後引起熱議，多數網友力挺店家做法，不過律師則提醒業者，此作法恐有觸法疑慮。

日前有2名女高中生前往火鍋店用餐，未料吃完後竟留下焦黑鍋子要離去，店家見狀非常生氣，憤而要求兩人到廚房親手將鍋子刷乾淨。（示意圖／unsplash）

事件發生於21日下午1時，桃園龍潭2名女高中生前去一家火鍋、燒烤雙吃的火鍋店用餐，但吃飽後卻放任鍋子持續乾燒。店家憤怒表示，兩人用餐結束沒有關火才導致鍋底燒到焦黑，由於行為明顯不妥當，因此要求兩人留在店內將鍋子刷洗乾淨作為懲罰，不過高中生卻抱怨「手都洗到破皮」。

事件曝光後引起熱議，多數網友力挺店家，認為兩人的行為明顯就是故意的，店家也澄清，平時並不會要求客人做這種事。然而律師郭明翰則提醒，業者的作法恐怕有觸法疑慮，倘若顧客用餐時真的惡意導致鍋子燒焦損壞，最多也只能要求付錢賠償，不能要求留在店內將鍋子刷洗乾淨，而若以暴力或脅迫方式，恐將構成刑法上的《強制罪》。

