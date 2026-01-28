火鍋貢丸含雞肉、牛肉片混豬肉 北市食安抽驗不合格率6.9%

【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局抽驗市售肉加工品今（28日）公布結果，29件中有2件標示不實，不合格率6.9%，其中連鎖火鍋店石二鍋「芋香貢丸」標示豬肉卻驗出雞成分，另有鐵板燒牛肉片驗出豬成分，案件已移送來源縣市依法查處。

衛生局針對市售肉加工品進行動物性成分鑑別，2025年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格，不合格率6.9%。

根據衛生局公布資料，此次查驗不合格的產品包含連鎖火鍋店石二鍋台北安居店販售的「芋香貢丸」，產品標示為豬肉，卻檢出雞成分呈陽性；另有中山區「大翔鐵板燒」的特製牛肉片，產品標示為牛肉，實際檢出豬成分陽性，標示與內容不符。資料顯示，相關案件已移送產品來源廠商所屬登記縣市政府，依法進行後續查處。

抽驗29件肉品中有2件標示不實。台北市衛生局提供

衛生局提醒，依據食品安全衛生管理法第22條規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

另外，依食品安全衛生管理法第28條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解的情形及食品不得為醫療效能的標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告之事項，也須標示於產品外包裝，如有標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處4萬-400萬元。

