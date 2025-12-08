火鍋醬料能有多「邪教」？ 網哭：剛試吃完，我們法院見！

台灣人熱愛火鍋，除了湯底外，對沾醬也頗為講究，甚至有許多創意醬料。最近就有網友在社群平台「Threads」分享自己的獨門醬料，他在文中寫道「我的火鍋醬料，跟大家分享，可樂+蛋黃+醬油+蔥/洋蔥/蒜頭，超級好吃的！不是邪教！」

版主示範自己的獨門火鍋醬料，許多網友紛紛仿效試吃。（圖／eat_164@ Threads ）

為了證明所言不假，該名網友還附上調醬影片作為證明，許多網友紛紛好奇仿效，甚至有人立刻試吃，結果口味有人喜歡、有人則不然，部分網友開玩笑留言「版主，我剛試吃完了；我們法院見！」、「我貸款也要告你」，還有人附上餿水桶照片，直言是自己想到的第一個畫面。

廣告 廣告

此外，基於健康的顧慮，很多網友建議版主以後應該先裝飲料、再加上蛋黃，因為影片中加入飲料時，感覺蛋黃似乎隨之噴濺，令人擔憂。也有營養師留言表示生蛋會有沙門氏菌感染的隱憂，一不小心可能會導致嘔吐、腹瀉、發燒，免疫力低下者甚至可能引發敗血症，並直指這沾醬是「邪教」。

試吃的網友反應相當有趣，也有營養師提出警告，認為容易感染沙門氏菌。（圖／eat_164@ Threads ）

延伸閱讀

陸市售富硒蛋、DHA蛋貴13倍！實測營養卻無顯著差異

左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨

若三讀通過中天在行政訴訟確定前復台？ NCC：會依法行政