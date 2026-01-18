火鍋隔夜再吃「煮滾就沒事？」 醫示警「恐害全家中毒」：細菌的五星級飯店

不少家庭喜歡把火鍋湯底留到隔天再煮麵，覺得「鍋底精華太多，丟掉太可惜」，甚至認為加熱就能安全食用。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少家庭喜歡把火鍋湯底留到隔天再煮麵，覺得「鍋底精華太多，丟掉太可惜」，甚至認為加熱就能安全食用。不過肝膽胃腸科醫師卓韋儒在臉書上提醒，這種「惜食」行為，其實可能成為全家集體跑急診的導火線。

卓韋儒指出，許多人誤以為「煮滾就沒事」，但最大的問題在於，有些細菌即便被加熱殺死，其留下的毒素仍可能危害健康。其中最常見的隱形殺手是「仙人掌桿菌（Bacillus cereus）」。火鍋裡的玉米、芋頭、南瓜以及麵條等澱粉，加上豐富的肉類蛋白質，對這種細菌來說簡直是「五星級飯店」。

卓韋儒強調，這種細菌最難纏的兩點是：會形成耐熱的芽孢，以及其嘔吐型毒素（Cereulide）極度穩定，即便在 100°C 高溫下持續加熱150分鐘也無法完全破壞。被污染的湯底可能看起來、聞起來都正常，但食用後1到5小時內就可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛。

剩菜保存方法

為了兼顧惜食與安全，卓韋儒提出「科學保存」的建議。他表示，剩菜應該在兩小時內冷藏，避免放置室溫；分裝成淺盒加速降溫，避免大鍋湯中心溫度長時間停留在危險區。

家中有3類人要更小心

此外，加熱應限制一次，並建議兩天內食用完畢，避免反覆進出危險溫區。卓醫師特別提醒，有長輩、小孩或免疫力較弱者的家庭，應更保守，「為了健康，寧可丟掉也不要『賭』」。

病毒性腸胃炎傳染力極強

衛福部也提醒，病毒性腸胃炎傳染力極強，其中諾羅病毒任何年齡層皆可能被感染，輪狀病毒則好發於6歲以下嬰幼兒。預防方法為如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手；徹底煮熟所有食物（尤其是貝類水產品），徹底清洗水果、蔬菜；吃剩的食物應放溫度適中的冰箱中保存，不需烹煮的食物應儘快吃完；有症狀者（尤其是餐飲業廚工）應停止處理食物，儘速就醫在家休息，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

病毒性腸胃炎症狀

病毒性腸胃炎的症狀為水瀉和嘔吐，或可能有頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀；一般人感染後都可以康復，但嬰幼兒、老年人、免疫不全的人感染後可能出現脫水、電解質不足，進而抽搐。目前市面上已有輪狀病毒疫苗，民眾如有需求可諮詢醫師評估後自費接種，但諾羅病毒及大部分的腹瀉病毒尚無疫苗可施打。

疾管署提醒，落實勤洗手，注意個人及環境衛生，不生飲、生食，與他人共食使用公筷母匙，才能有效降低感染風險；若出現腸胃道症狀請及早就醫並在家休養。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。



