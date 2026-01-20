火鍋隔夜吃「煮滾就安全」？醫師揭「隱形毒素」高溫加熱沒用





隔夜菜恐危害健康，「火鍋隔夜吃」同樣可能有危險！醫師提醒易遭忽略的食安知識，破除以為「煮滾就沒事」的迷思：「1種隱形毒素超耐熱，加熱也沒用」！

火鍋煮滾了就安全？

火鍋沒吃完沒關係，睡前滾一滾，明天再加熱就好？肝膽胃腸科醫師卓韋儒透過臉書破除「隔夜吃火鍋很安全」的迷思，尤其火鍋湯底加上玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉類，以及海鮮、肉類蛋白質，恐成細菌溫床：「很多人以為煮滾就沒事，最大誤區就在這，你殺得掉細菌，但不一定處理得了它留下的毒素」。



仙人掌桿菌「高溫沒在怕」

卓韋儒醫師表示，上述這類毒素稱之為「仙人掌桿菌（Bacillus cereus）」，難纏3要點如下：

會形成芽孢： 像穿上防彈衣，使用一般加熱的方式，不一定能清除。

嘔吐型毒素（Cereulide）極度耐熱：即便100°C高溫持續加熱150分鐘，結構依然穩定。

遭污染湯底，氣味與外觀狀似沒壞，但喝下去後約1至5小時，恐引發劇烈噁心、嘔吐腹痛的狀況。

安全保存食物3種關鍵

卓韋儒醫師暖心呼籲，若吃不完怕浪費，需注意「安全保存食物3種關鍵」：

1. 留剩菜需於2小時內冷藏：勿放室溫慢慢等，因為細菌在5–60°C會快速增長。

2. 分裝「淺盒」快速降溫：大鍋湯散熱慢，中心溫度會卡在危險區很久，改用淺盒分裝，「冷卻效率」翻倍。

3. 只加熱一次、兩天內清空：反覆加熱就是反覆進出危險溫區，風險隨次數激增。

卓韋儒醫師最後更提醒，家中有長輩、小孩、免疫力較弱者，為了健康，寧可將剩菜丟掉，也希望大家不要把健康作為「賭注」，避免致命危險。

