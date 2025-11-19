火鍋餃熱銷TOP5「第一名是蛋餃1.5倍」！超商微波火鍋、冬被銷量翻倍

生活中心／賴俊佑報導

愛買公布火鍋餃類熱銷TOP5。(圖／愛買提供）

入冬首波有感降溫，冒煙商機滾燙！愛買公布火鍋餃類熱銷TOP5，魚餃穩居熱銷榜首，銷量還是蛋餃的1.5倍，愛買也趁勢推出熱門湯底、火鍋料優惠；7-ELEVEN火鍋湯底成長4成、火鍋料成長7成，主打微波個人鍋和1人份火鍋料就近買；OKmart 推出全台獨家「便利禦寒冬被」，銷量翻2倍。

愛買公布火鍋餃類熱銷TOP5 誰才是餃類大王

愛買公開近30天火鍋料熱銷排行榜，火鍋料餃類冠軍由魚餃拔得頭籌，不僅穩坐熱銷榜首，銷售量更是蛋餃的1.5倍、是水晶餃的4倍之多；前五名依序為：魚餃、蛋餃、燕餃、蝦餃、水晶餃，除水晶餃由西北品牌最為熱銷外，其餘四大餃類皆由桂冠稱霸，穩居消費者首選品牌，義美品牌則緊追在後。

愛買趁勢推出熱門湯底、火鍋料優惠。(圖／愛買提供)

愛買量販即日起至11月25日推出多款火鍋商品限時優惠，蕾媽媽東北酸白菜鍋百元有找，單包只要99元；良金金門高粱紅燒牛肉鍋單包119元；石二鍋酸菜白肉鍋每盒339元，購買再加碼贈送HAPPY GO點數；桂冠濃醇牛乳鍋／LAKSA 叻沙鍋任兩盒342元單盒171元，濃郁湯頭輕鬆上桌；知名品牌雅方羊肉爐單包僅219元，皆為家庭煮鍋必備的熱銷湯底。

火鍋料部分同樣祭出多重回饋，西北全品項滿199元現折10元、台糖冷凍系列滿 299 元現折30元；此外，王品集團「石二鍋」招牌火鍋料也推出加碼優惠，包含魚豆腐105元、細烏龍麵69元，購買即加贈HAPPY GO點數，讓民眾一次備齊整鍋所需食材，輕鬆在家享受美味火鍋。

低溫帶動熱食商機！7-ELEVEN微波火鍋大幅成長4倍。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN打造1人份火鍋料、湯底就近買專區。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN微波個人鍋 1人份火鍋料、湯底就近買

天氣轉涼帶動熱食買氣爆發！7-ELEVEN擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，打造超商通路「迷你自選火鍋」，目前整體業績已較去年同期成長2成，特別是新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍；冷凍肉品、火鍋料與湯底整體自11月以來業績成長高達近7成，今年秋冬新上市的「立式夾鏈袋肉片」超搶手，豬梅花肉片單品3天狂賣6千包；即日起至12月9日推出指定微波個人鍋搭配雪碧省15元優惠及海底撈鍋底單件99元。

早晚溫差感受明顯帶動常溫及熱飲需求逐漸提升近1成，熱罐機已於全台門市鋪機提供多元化溫暖飲品選擇，並主攻30至49元好入手的熱罐價格，除了品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等結構，發現咖啡、奶茶類等乳製飲品等醇厚口感的加熱飲品最受到消費者喜愛。

立冬後後一週湯品銷售較平日成長2成，必喝湯品「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」每日更可熱銷破萬杯，來關東煮業績翻倍成長，即日起至11月25日祭出關東煮任選4入88折優惠活動，同步推薦「御料小館X太和殿麻辣鍋」、「涓豆腐韓式豆腐鍋」等24小時可享受的個人鍋物，即日起至11月25日鍋物搭配指定白飯享省10元優惠活動。

OKmart獨家開賣冬被，500元有找銷量翻倍。(圖／OKmart提供)

OKmart冬被熱銷 熱飲2杯99元

在氣溫急速轉冷的帶動下，冬被、衛生紙、廚房紙巾及熱飲成為近期門市內主要成長品項；OKCAFE即日起至12月10日推出「暖心成雙不孤單」限定活動，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶與阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等多款現煮飲品，均可享任選兩杯99元優惠。

OKmart 推出全台獨家「便利禦寒冬被」強勢搶攻保暖寢具市場。話題新品「3D 水立方石墨烯可水洗冬被」以蓄熱結構與可水洗特性為主打，一上市便以近一折破盤挑戰價499 元攻佔市場，開賣首週即帶動保暖寢具購買需求倍增，銷量較前期成長超過2倍（以非食品保暖商品為基準），成為今年冬季最受矚目的補貨商品之一。

