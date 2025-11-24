火鍋餃王爭霸戰！「三記魚餃」通路價差大 市場、量販店價格近翻倍

記者江柏緯、粘菀瑄／新北報導

天氣轉涼，吃鍋的季節又到了！不少民眾一定會買火鍋料來搭配，其中餃類就是不少民眾的最愛。就有量販店統計，全台火鍋餃王由魚餃奪下，銷量更是水晶餃的4倍。但就有人發現，基隆特產「三記魚餃」在各個通路價差很大，傳統市場平均75-95元，但量販店卻高達119元。

三記魚餃被譽為「餃界LV」。

撲通撲通餃子落鍋，天氣轉涼，吃鍋民眾大幅上升。火鍋好夥伴火鍋料不可少，經典餃類你最喜歡吃哪種？

民眾：「我喜歡吃魚餃，魚餃味道比較好。」

民眾：「（平常在選最喜歡哪一種餃類？）燕餃比較多吧！」

魚餃、燕餃各有擁護者，要爭奪餃類之王，量販店做出統計，魚餃拔得頭籌榮獲第一，銷量不僅是第二名蛋餃的1.5倍，更贏第五名水晶餃4倍之多，穩坐熱銷排行榜首。

魚餃是火鍋不可少的靈魂配角。

天氣轉涼不少民眾喜歡吃火鍋，三記的魚餃、蛋餃是不少民眾的好選擇，但你知道嗎，市場跟量販店價差高達50元。

民眾：「我覺得（手工魚餃）好像大概在50至60元一盒，他一盒都8到10顆。」

基隆特產三記魚餃手工製作，被譽為餃界LV。官網購買必須50盒起跳，超過百盒每盒省兩塊；市場價格魚餃落在75至95元，蛋餃則是每盒50至75元；網路團購價格稍漲，但依舊維持在百元以內。然而到量販店一看，每盒卻要119元！

三記魚餃通路價差大。

統市場火鍋料業者：「可能（量販店）它的租金也比較貴，像我們傳統市場有些人賣比較貴，有人賣比較便宜，就看每人有每人做生意的方法。比如說我現在賣比較便宜一點，那客人會覺得說我賣得很實在，那我會增加我的客源。這價錢很難去評估（應該要）賣多少，因為大家都是在競爭。」

火鍋配料市場競爭激烈、價差驚人，小資族購買前可得要好好詢問，精打細算為荷包省點預算。

