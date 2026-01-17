火鍋、熱湯也能加愛玉？ 農糧署解答：耐熱還超低卡

愛玉凍每百公克僅2大卡。（示意圖／photoAC）

愛玉是台灣特有的天然食材，不少人以為愛玉只能冰冰涼涼吃，農糧署就澄清，愛玉凍其實相當耐熱且富含膳食纖維，每百公克還只有2大卡，冬天選擇加入火鍋、雞湯或薑湯也是不錯的享受。

農糧署近日在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，「愛玉」是台灣特有亞種，與僅生存在台灣的「愛玉小蜂」共生，用真正「愛玉子」搓出的天然愛玉凍，凝固後其實非常耐熱，可以加入火鍋、雞湯、薑湯、燒仙草等熱湯中食用，「口感Q彈，別有一番風味！」

廣告 廣告

農糧署建議，如果冬天想吃愛玉，可以準備愛玉子20克、溫開水1600克、蒸軟桂圓適量、紅棗適量、檸檬汁適量、糖漿適量，接著將愛玉子放入棉布袋，與水依1：80比例，輕揉5至6分鐘取膠質後輕擰來「洗愛玉」，注意不要搓太用力，以免抑制酵素釋出影響凝凍。

農糧署說明，將洗好的愛玉靜置放涼1至2小時即可成愛玉凍，食用時再盛入碗中，搭配蒸軟桂圓、紅棗丁、檸檬汁、溫熱糖水，「冬天微溫入口，暖心又暖胃！」

另外，農糧署過去也曾撰文介紹，「愛玉子」為台灣特有植物，原生於中央山脈中低海拔800至1800公尺的山區，目前多在中低海拔平地人工栽培，採收後經清洗、削皮、烘乾，加水搓洗會凝結為凍狀，而愛玉凍富含膳食纖維、熱量極低，每百公克僅2大卡，冷熱都美味。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

領養小孩竟發現是「丈夫親生的」 人妻崩潰離婚

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購