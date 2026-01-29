火雞肉飯名店徵人「沒勞健保」網熱議「誰想去？」

屏東名店「大埔火雞肉飯」，遭爆出沒有給勞健保。（圖／東森新聞）





屏東名店「大埔火雞肉飯」，以特殊醬汁和鮮嫩火雞肉聞名，35年的老店現在被爆出沒有給勞健保，有要應徵的民眾聽到後卻步，店家說，給的薪水包含補貼勞健保的部分，所以每名員工的薪水都有5-6萬，主因是有些員工依附在農保無法轉移，不是不給，但是勞青處說，員工超過五人以上，不只要保勞健保，還要提撥6%退休金，店家如果沒有依照規定將會開罰。

炸到酥脆的咕咾肉，還有鮮嫩雞肉塊炒木耳，屏東人氣名店大埔火雞肉飯，最有名這個火雞肉便當，鮮嫩火雞肉和帶有雞皮的口感，加上特製鹹香醬汁聞名，每天還沒開店，就有人在排隊，店內中午用餐時間，超過六名員工在服務，生意好到還在徵人，不過卻被網友發現，貼出的徵人公告有問題，徵正職員工，早上上班四個半小時，下午休息，傍晚到晚上再上五小時，店家說月休四天，薪水四萬三，有年終獎金團保，但網友說，這家名店不給勞健保。

廣告 廣告

應徵民眾：「應該不能沒有勞健保。」有來應徵的民眾，一聽到沒有勞健保打退堂鼓，依照規定，雇用勞工5人以下，可以不幫勞工保勞工，但是依勞工退休金條例規定，不管雇用員工是幾個人，雇主都必須月提工資6％到勞工勞保局個人專戶，另外不管雇用幾人都要保健保。

記者vs.大埔火雞肉飯業者：「我們員工都待了十幾年，（待得住的大概平均一個人薪資多少？5、6萬有沒有勞健保？）這些待得住的，我們就補貼他們，有的就是依附在農保或是什麼之類的，可能因為需要補助之類的，所以他們沒有辦法轉移。」

屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處派人前往查核，雇主是否依實際例假給員工休假，另外針對員工加班情形也一併釐清。」

依照店家的說法，應徵時就會跟員工說好，沒勞健保但會補貼，店家覺得委屈，認為雙方都講好怎麼會有問題，但是如果依照法規沒幫提6％退休金，沒健保就是違法，勞青處將查，網友更多疑問「怎麼名店會違規？」不排除抵制。

更多東森新聞報導

農曆春節+禽流感！慶城海南雞飯「已漲20元」

霍諾德爬101話題高！賈永婕：已策劃「垂直馬拉松」

他控清粥小菜好貴 夾4配菜115元？業者：還有豆棗

