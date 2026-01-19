火雲邪神傳奇落幕！梁小龍逝世享壽75歲 家屬證實心臟衰竭搶救6小時不治

資深武打演員梁小龍14日病逝，享壽75歲，消息由家屬與演員公會共同證實。（圖／翻攝自微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

香港資深武打演員梁小龍因出演電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知，18日傳出逝世消息後，經紀人隨後證實其死訊。香港動作特技演員公會於19日發布由家屬委託的聲明，正式對外公布梁小龍的離世消息，公開死訊是「心衰竭」，經過6小時後的搶救宣告不治。

《香港01》報導，據聲明內容，梁小龍於2026年1月14日下午4時因心臟衰竭離世，享壽75歲。家屬表示，病發後曾搶救6小時，最終仍回天乏術。髮妻宋驤與其大弟子朱峻賢代表家屬發聲，對外公告梁小龍的辭世訊息，並向影視圈好友及長年支持的影迷表達感謝。

聲明指出，梁小龍出生於1951年8月9日，祖籍廣東順德，非外界先前所傳的1948年。早年以演出《霍元甲》《陳真》等愛國題材電視劇打響知名度，在港台與海外皆擁有大批觀眾。90年代一度淡出演藝圈經商，直至2004年參演周星馳電影《功夫》，飾演反派「火雲邪神」，再度引發廣大影迷關注。

家屬指出，梁小龍在病發當時家中僅有一名親人陪伴，約十分鐘後另有家屬趕抵現場，一小時內至親皆到齊，期間全程陪伴至其安詳離世。其弟子朱峻賢也在聲明中提到，將代表梁小龍創辦的武術門派「聚龍拳」，感謝各界對師父的支持與肯定。

根據家屬說明，梁小龍一生拍攝逾百部影視作品，其武術形象深植人心，亦長期被視為愛國演員代表。此次逝世消息已由香港動作特技演員公會、香港演藝人協會及大灣區演藝人協會共同發布，作為正式對外說明。

梁小龍家屬透過香港動作特技演員公會發布聲明，證實死因為心臟衰竭，搶救6小時後不治。（圖／翻攝自微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

