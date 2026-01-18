火雲邪神成經典！梁小龍卻「拒合作周星馳」 曾親曝恩怨：沒叫過他星爺

記者王培驊／綜合報導

梁小龍和周星馳曾在拍攝《功夫》時不愉快。（圖／翻攝自微博）

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息曝光後引發外界震驚與不捨。對許多年輕觀眾而言，梁小龍的代表作或許是電影《功夫》中瘋狂霸氣的「火雲邪神」，但在更早之前，他早已是華語武打影壇舉足輕重的人物。時間回到1970年代，梁小龍憑藉扎實武術底子闖出名號，與李小龍、成龍、狄龍齊名，被譽為「香港四小龍」，地位不言而喻。

梁小龍昔日以《功夫》中「火雲邪神」爆紅。（圖／翻攝自《火雲邪神》劇照）

梁小龍15歲即投身武行，從替身演員一路磨練實力。1980年代，他在電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》中飾演熱血正直的「陳真」，形象深植人心，紅遍華人圈，成為許多觀眾成長記憶的一部分。其後他一度淡出演藝圈、轉往經商，直到2004年應周星馳之邀復出，參演電影《功夫》，才再度回到鎂光燈下。

《功夫》上映後叫好叫座，「火雲邪神」一角也讓梁小龍成功打進新世代觀眾視野，迎來演藝生涯第二波高峰。不過，這段合作雖成就經典，兩人在戲外的互動卻始終備受關注。梁小龍生前多次公開坦言，自己與周星馳在片場的關係並不親近，並強調始終只以「導演」稱呼對方，從未跟著劇組喊「星爺」。

梁小龍曾直言，自己並非新人，無須被「捧紅」，也不認同外界所說「因周星馳再度翻紅」的說法。他認為電影是團隊成果，而非單方面的成就，並透露當年拍攝《功夫》的片酬並不符合期待，坦言金額「甚至不及自己一個月做生意的收入」，言語間不掩失望。

梁小龍曾表示，自己不曾叫過周星馳「星爺」。（圖／翻攝自微博）

此外，他也曾回憶拍攝過程壓力極大，因周星馳採取高標準、無完整劇本的拍攝方式，導演多以感覺指導演員，讓他一度無所適從。梁小龍透露，片中某個鏡頭反覆重拍多達48次，導演僅要求「再像一點」、「表情再好一點」，卻未明確說明問題所在，讓他感到挫折。

這段合作經驗也影響了梁小龍後續接戲的態度。他曾坦言，後來若聽聞導演仍是周星馳，往往會選擇婉拒，原因除了片酬考量，也包括拍攝強度與心理壓力。儘管如此，外界仍普遍認為，梁小龍確實成功詮釋了「火雲邪神」，為角色注入獨特氣場，也讓這個反派形象成為影史經典之一。

資深動作影星洪金寶也曾評價，在眾多武打演員中，真正能將實戰感與鏡頭效果結合得如此到位的並不多，梁小龍正是其中之一。如今梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲。無論是正氣凜然的「陳真」，還是張狂瘋癲的「火雲邪神」，都已成為華語影壇難以取代的經典角色。

