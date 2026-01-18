火雲邪神昔日「四小龍」 梁小龍靠「連環快腿」踢出傳奇
提到霍元甲的弟子「陳真」，許多影迷腦海中浮現的，一定是武打影星「梁小龍」。他的人生比電影還要傳奇，從小為了守護奶奶而習武，長大後以替身演員身分踏進影壇。因為實打實的功夫，曾讓洪金寶大讚他是「真能打」的功夫巨星，而他的一身好本領，更與李小龍、成龍齊名為『香港四小龍』之一。
電影《大俠霍元甲》：「你來幹什麼，把它送還你們。」
踢開「東亞病夫」橫額，陳真大鬧虹口道場。1981年電影《大俠霍元甲》中，梁小龍這段影史上極具標誌性的武打橋段，奠定了他「實戰腿法宗師」的不敗地位。
港星洪金寶：「梁小龍他打架真的是真的，一個打幾十個，他真的這樣，他街邊打架真的像拍電影這樣。」
洪金寶口中的他，是真的能打！梁小龍早年學習詠春空手道，踏入影壇初期，是從替身演員累積實戰經驗。
1974年，梁小龍被導演吳思遠相中，開始在電影中一展拳腳。此後以凌厲的腿法，紅遍大江南北。江湖地位甚至與李小龍、成龍、狄龍並稱為香港演藝圈「四小龍」，是實戰派功夫的代表。
已故港星梁小龍：「李小龍的腿功非常好，有很多動作我也做不出來。」
梁小龍與李小龍兩人私交甚篤，經常一起切磋武藝。兩人不僅是好友，戰友更是接班人。
已故港星梁小龍：「一個女人（奶奶）把我帶大，經常給人家欺負，我學武術也是因為她。」
從小被奶奶帶大，梁小龍每日在武館門口看人練武回家琢磨，練就一身武藝。早年開武館時，曾遭十多名刀手襲擊，身中多刀死裡逃生。
轉戰演藝也曾一度因發言立場遭香港、台灣市場封殺，而歌手老婆更曾被潑強酸毀容。
武打巨星梁小龍，一生跌宕過的精彩，也成傳奇。
【更多東森娛樂報導】
●玖壹壹春風自爆車禍 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察
●A-Lin才爆19年婚變！唱失戀情歌淚崩道歉：曾那麼愛你
●快訊／「火雲邪神」驚傳離世！享壽77歲
其他人也在看
梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前遺言太催淚
香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們相當不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 29
街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非
已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養也讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍今（18）日傳出逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 34
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
小S愛女Elly「轉大人」耍辣慶生 20歲「私下狀態」流出！
娛樂中心／江姿儀報導女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，2人育有三位優秀女兒，皆遺傳父母的完美基因。其中，大女兒Elly（許曦文）不僅外貌出眾，還成績優異，錄取美國名校。近年她出國留學，仍不時個人社群分享當地生活日常，16日迎來20歲生日，昨（17日）曬出美照慶生。民視 ・ 11 小時前 ・ 7
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 17 小時前 ・ 6
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 12 小時前 ・ 5
同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝
政治中心／李汶臻報導前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。民視 ・ 1 天前 ・ 39
洪詩照顧公公！網酸「女方錯嫁」李運慶還原看護真相：是你嫁嗎？
娛樂中心／巫旻璇報導藝人李運慶與妻子洪詩近日成為討論焦點。事件起於李運慶的哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩長期照料罹患失智症父親的付出，該貼文近日被網友翻出後，引來部分質疑聲浪，認為有「孝道外包」、將照顧責任轉嫁給弟媳之嫌，相關討論持續發酵。對此，洪詩先前發表長文說明來龍去脈，直言自己並未將照顧視為多麼偉大的事，「當時只是照顧男友的爸爸」。隨著爭議升溫，李運慶也於18日親自在社群平台留言區回應多名網友的質疑，試圖為事件畫下句點。民視健康長照網 ・ 8 小時前 ・ 2
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5