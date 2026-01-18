火雲邪神昔日「四小龍」 梁小龍靠「連環快腿」踢出傳奇

港星梁小龍離世。（圖／《功夫》劇照）





提到霍元甲的弟子「陳真」，許多影迷腦海中浮現的，一定是武打影星「梁小龍」。他的人生比電影還要傳奇，從小為了守護奶奶而習武，長大後以替身演員身分踏進影壇。因為實打實的功夫，曾讓洪金寶大讚他是「真能打」的功夫巨星，而他的一身好本領，更與李小龍、成龍齊名為『香港四小龍』之一。

電影《大俠霍元甲》：「你來幹什麼，把它送還你們。」

踢開「東亞病夫」橫額，陳真大鬧虹口道場。1981年電影《大俠霍元甲》中，梁小龍這段影史上極具標誌性的武打橋段，奠定了他「實戰腿法宗師」的不敗地位。

廣告 廣告

港星洪金寶：「梁小龍他打架真的是真的，一個打幾十個，他真的這樣，他街邊打架真的像拍電影這樣。」

洪金寶口中的他，是真的能打！梁小龍早年學習詠春空手道，踏入影壇初期，是從替身演員累積實戰經驗。

1974年，梁小龍被導演吳思遠相中，開始在電影中一展拳腳。此後以凌厲的腿法，紅遍大江南北。江湖地位甚至與李小龍、成龍、狄龍並稱為香港演藝圈「四小龍」，是實戰派功夫的代表。

已故港星梁小龍：「李小龍的腿功非常好，有很多動作我也做不出來。」

梁小龍與李小龍兩人私交甚篤，經常一起切磋武藝。兩人不僅是好友，戰友更是接班人。

已故港星梁小龍：「一個女人（奶奶）把我帶大，經常給人家欺負，我學武術也是因為她。」

從小被奶奶帶大，梁小龍每日在武館門口看人練武回家琢磨，練就一身武藝。早年開武館時，曾遭十多名刀手襲擊，身中多刀死裡逃生。

轉戰演藝也曾一度因發言立場遭香港、台灣市場封殺，而歌手老婆更曾被潑強酸毀容。

武打巨星梁小龍，一生跌宕過的精彩，也成傳奇。



【更多東森娛樂報導】

●玖壹壹春風自爆車禍 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察

●A-Lin才爆19年婚變！唱失戀情歌淚崩道歉：曾那麼愛你

●快訊／「火雲邪神」驚傳離世！享壽77歲

