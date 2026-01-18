火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

梁小龍以《功夫》中的「火雲邪神」一角翻紅。（資料照片）

以周星馳電影《功夫》中「火雲邪神」一角暴紅的武打港星梁小龍18日被親友證實已經逝世，享壽77歲。目前遺屬們正在低調處理後事，告別式暫定26日舉行，相關細節並沒有對外透露，令粉絲都相當震驚不捨。

根據港媒報導，梁小龍逝世前一天，還有人分享與他聚會的合照，不料才隔一天就傳出逝世消息。梁小龍1970年代踏入影壇，他因出演港劇《大俠霍元甲》及《陳真》當中的「陳真」一角紅遍大陸，甚至還與李小龍、成龍、狄龍並稱為「四龍」，成為一代功夫代表人物，不過到了80年代就退出演藝圈改經商。

梁小龍2004年以《功夫》復出後再度翻紅，不過他不承認自己是因為周星馳而紅，認為自己出道很久，因此堅持只以「導演」來稱呼對方。他也曾透露拍周星馳的電影壓力很大，NG了幾十次卻還不知道哪裡不對，當年拍第一個鏡頭就NG48次，讓他以為被整，沒想到周星馳卻告訴他：「你已經是NG最少的人了。」

成龍以及周星馳得知消息後紛紛發文哀悼，成龍發文表示自己剛到北京就收到噩耗，「一時之間不敢也不願相信」，他稱梁小龍將自己畢生所學運用到影視作品中，是一位非常優秀的動作指導，最後更寫下：「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您。」；周星馳則是於社群發文寫道：「永遠懷念梁小龍先生。」