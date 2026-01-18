火雲邪神逝世！梁小龍最後發文寫下「此事古難全」 影迷淚崩：是預言嗎

記者王培驊／綜合報導

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息曝光後引發外界震驚與不捨。由於梁小龍的個人短影音平台帳號在死訊傳出前仍持續更新內容，直到消息曝光當天清晨仍可見新影片上架，讓不少影迷一時難以接受這突如其來的噩耗。

梁小龍最後的抖音作品寫下「此事古難全」。（圖／翻攝自抖音）

其中，梁小龍帳號中最後一支影片的標題寫下「此事古難全」，短短五字在死訊曝光後意外引發大量討論，也成為影迷寄託情緒的出口。影片曝光後，留言區湧入大批粉絲悼念，有人直言「看到標題真的忍不住掉眼淚」、「這句話現在看來特別沉重」，不捨之情溢於言表。

「此事古難全」出自宋代文豪蘇軾的詞，原意指人生中的悲歡離合、世事圓缺，自古以來便難以十全十美，道盡人世無常與無奈，也傳達出一種看透得失、豁然以對的人生態度。該詩句在梁小龍辭世後被重新提起，更添幾分蒼涼意味，也留給影迷在無限追思。

根據了解，部分粉絲推測梁小龍的帳號內容可能由助理或團隊協助排程發布，因此在他離世後仍持續有作品上架。不過，最後一則影片恰巧以「此事古難全」作結，也讓不少影迷感嘆冥冥之中的巧合，直呼令人鼻酸。

梁小龍昔日以《功夫》中「火雲邪神」爆紅。（圖／翻攝自《火雲邪神》劇照）

根據港媒與中國媒體報導，梁小龍於1月14日在深圳離世，家屬目前低調處理後事，並未對外說明具體死因，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。梁小龍1948年出生，15歲進入武行，從替身演員做起，1970年代踏入影壇，主演《生龍活虎》、《白鶴拳》、《迷魂拳》等多部作品，並在電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》中走紅，其中「陳真」一角成為華語影視史上的經典形象，也讓他與李小龍、成龍、狄龍並稱為香港演藝圈「四小龍」。

