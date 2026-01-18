「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了

香港武打演員梁小龍驚傳死訊。（圖／翻攝自網路）

香港武打演員梁小龍曾跟李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，他在1970年入行，出演過多部電視劇，但在80年代息影10多年，之後在周星馳電影《功夫》中演「火雲邪神」一角，形象深植民心，如今突然傳出他於14日離世，享壽77歲。友人今天（18日）證實死訊，其家人正低調處理後事，暫定26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。

80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸，得到統戰部邀請參觀天津霍元甲故居，還獲開國元帥葉劍英接見，之後經人介紹在內地從商，息影近20年。2004年，梁小龍決定復出，並參演周星馳電影《功夫》裡的「火雲邪神」一角，人氣再度急升。

感情方面，梁小龍首任妻子是著名混血兒歌手黎愛蓮，2人育有梁子文。後來他和宋驤再婚，又生下1對子女。香港媒體報導，梁小龍於本月14日離世，享受77歲，其友人已證實死訊。目前，梁小龍的家人正低調處理後事，暫定26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

