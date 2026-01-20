「火雲邪神」希望走得浪漫神秘… 死訊遭外洩 經紀人痛批違背遺願

「功夫」中飾演「火雲邪神」梁小龍過世。(取材自梁小龍抖音)

以「功夫」「火雲邪神」一角深植人心的梁小龍，證實於近日在深圳家中辭世，享壽77歲。他的死訊直到4天後才傳出，背後藏著他最溫柔的遺願。此外，他的死因為心臟衰竭，經搶救約6小時後仍宣告不治。

經紀人解釋，梁小龍生前的親自交代，更曾半開玩笑地對團隊說，希望自己走得「浪漫一點、神祕一點」，甚至幻想過：「希望有一天我走了，大家還以為我是去了很遠的地方拍電影。」

不過，因為死訊遭內部人員洩密，導致出殯日期與地點曝光，打亂了家屬的所有安排。經紀人譴責洩密者忘恩負義。

梁小龍以周星馳電影「功夫」中飾演「火雲邪神」一角，深植影迷心中。事實上，他的經紀人先前對死因始終低調，僅以「病逝」對外回應，如今官方聲明才首度揭露詳細死因。

據了解，梁小龍病發當下，家中僅有一名親人陪伴，約10分鐘內陸續有其他家屬趕抵現場，1小時內所有至親均到齊。搶救期間，家人始終緊握著他的手守在身旁，陪伴他走完人生最後一程，最終安詳離世。

