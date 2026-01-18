「火雲邪神」最後影片曝光！梁小龍驟逝享壽77歲 網震驚：才剛發片

梁小龍在電影《功夫》中飾演經典反派火雲邪神深植人心（圖／翻攝自《火雲邪神》劇照、抖音）

香港知名武打演員梁小龍（曾飾演《功夫》中的「火雲邪神」）驚傳於1月14日在深圳離世，享壽77歲。消息在近日曝光，引發大批影迷與演藝圈人士震驚與哀悼。尤其他在死訊傳出前僅9小時，社群平台仍更新影片，精神狀態看似良好，突如其來的噩耗令外界難以置信。

根據港媒與陸媒報導，梁小龍於深圳病逝，家屬選擇低調處理後事，尚未對外公布具體死因，並計畫於1月26日在深圳龍崗舉行告別式。消息曝光後，立即在網路引發熱議與關注。

外界之所以對他的死訊格外錯愕，是因為在消息曝光前數小時，他的抖音帳號仍有影片更新。最後一支作品發佈於18日清晨，距離他實際離世已過數日，影片中他氣色良好、談吐自然，完全看不出異狀。該影片留下「此事古難全」的文字，格外引人聯想與唏噓。

更讓人感到錯愕的是，就在1月13日，梁小龍還與友人參加聚會，並留下合照紀錄。他當時精神奕奕，還親筆題寫「真功夫」四字送給友人，未料隔日便傳出辭世噩耗，消息一出震驚各界。網友紛紛留言表示，「前幾天才看到他拍影片，看起來還很硬朗」、「太突然了，真的不敢相信」。

梁小龍1948年出生，自15歲進入電影圈擔任替身，逐步從武行轉向幕前。1970年代起，他主演多部功夫電影，如〈生龍活虎〉、〈白鶴拳〉、〈迷魂拳〉，打下動作巨星地位。隨後，他更以電視劇《大俠霍元甲》與《陳真》中的角色廣為人知，其中正氣凜然的「陳真」形象深入人心，也讓他與李小龍、成龍、狄龍並列為「香港四小龍」。

2004年，梁小龍在周星馳電影《功夫》中飾演反派「火雲邪神」，再度成為話題人物，吸引年輕世代注意。近年他多活躍於中國地區，經常出席活動與商演，始終維持高曝光。這次驟然離世，讓不少人感到惋惜，也讓華語影壇再痛失一位經典動作巨星。

網路上悼念聲浪不斷，影迷紛紛留言哀悼這位陪伴一代人成長的傳奇演員。「這些年經典演員接連離開，真的令人不捨」、「《陳真》我看了好多遍，永遠記得他的身手與正氣」，許多留言湧入梁小龍的影片下方，向這位一代武術明星致敬。

