「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 成龍感性哀悼憶：功夫高手

成龍（左）發聲哀悼「火雲邪神」梁小龍（右）。（翻攝成龍微博）

香港資深武打演員梁小龍，在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」，成為他復出影壇的經典角色，不過今（18日）傳出他已於14日辭世，享壽77歲，同以武打叱詫影壇的成龍，今也透過微博發文哀悼，「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您...」。

梁小龍15歲就投入武打演藝生涯，從替身演員當起，慢慢透過角色展露頭角，活躍於1970年代香港影視圈，曾與李小龍、成龍、狄龍齊名「四龍」，不過一度淡出演藝圈、轉往中國經商20多年，直到2004年，在周星馳邀請下復出，以《功夫》「火雲邪神」一角重回大眾面前。

廣告 廣告

梁小龍身亡消息今（18日）曝光，港媒報導，梁友人證實，梁已於14日與世長辭，告別式預計於26日於深圳龍崗舉行。

成龍透過微博哀悼，坦言聞訊第一時間難以置信，並憶及過往，「他一直是那個精通多種傳統武術，每一種都能打出自己風格的功夫高手」，成龍大讚梁小龍將畢生所學運用到影視作品中，是位非常優秀的武術指導，作為演員也塑造許多經典角色，成龍最後感嘆表示：「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您...」。





更多《鏡新聞》報導

昔分享意外「遭傳成媽媽拿刀砍她」 廖家儀怒喊告：不入流！

曹西平猝逝兄弟鬩牆再浮檯面 曹三哥發聲：情分關心始終都在

55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子