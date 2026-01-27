「火雲邪神」梁小龍心臟衰竭病逝！這病比大腸癌更凶 醫揭奪命警訊
香港武打演員梁小龍1/14辭世，享壽77歲。梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍並列為華語影壇「四龍」代表人物，但期間曾息影從商，後來在周星馳電影《功夫》中扮演「火雲邪神」一角再度爆紅。近年他在抖音和微博經營社群，還有一批徒弟，累積不少粉絲追隨。
在傳出死訊後，梁小龍的的抖音帳號繼續更新影片，曾讓許多人以為是假死訊息。後來日前更新文章卻寫下道別字句：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了」，原來他的帳號由徒弟們幫忙更新，粉絲研判這應該是他的關門弟子幫他發布的最後遺言，讓許多影迷看完都哭了。
根據香港媒體報導，梁小龍的好友田啟文透露，他的死因是心臟衰竭，自己剛得知消息時也難以接受。也透露梁小龍的告別式暫定於1/26在深圳龍崗舉行。
台安醫院心臟內科主任林謂文醫師說明，心臟衰竭分為急性和慢性。急性發作時會出現呼吸困難、嚴重喘息與水腫，甚至可能導致猝死。而慢性衰竭則是心臟功能逐漸變差，最常見的原因包括高血壓、冠狀動脈疾病、心肌梗塞或瓣膜性疾病。
功夫好也難防？醫揭運動員肥厚性心臟病危害
梁小龍身為一代武打巨星，平時有運動習慣且體態矯健，怎麼會有心臟病？林謂文醫師提醒，並非天天運動就不會有心臟問題。
他解釋，長期從事高強度運動的人，可能產生運動員肥厚性心臟病。這是因為心臟肌肉為了應付高血液輸出而變大，導致左心室腔室變小，這類患者面臨極高的猝死風險，運動員常發生的猝死多與此有關。
除了運動因素，長期的高血壓也是造成心臟衰竭的元兇，高血壓心臟病會造成左心室肥厚並導致心肌缺氧。此外，嚴重貧血也是年輕女性心臟衰竭常見的原因。
而內分泌異常如甲狀腺亢進，或是腎功能衰竭引發的心腎症候群，也都會讓心臟逐漸失去功能，最終演變成全身性的衰竭，影響肝臟與腸胃消化。
掌握累腫喘三大徵兆！心衰竭5年存活率不到5成 比癌症還凶險
心臟衰竭最典型的症狀可以簡化為累、腫、喘。病人會感到異常疲累、沒有元氣，且因為重力關係，下肢容易出現明顯水腫。
最明顯的警訊是呼吸困難，患者可能在運動時喘不過氣，甚至晚上睡覺睡到一半被喘醒，必須把床頭搖高或墊枕頭坐著睡才能呼吸。一旦心功能不足，血液無法供應全身，器官也會跟著衰退。
林謂文醫師警告，心臟衰竭是走向死亡的終點。數據顯示，確診第一年的死亡率約為20%，5年內的存活率則不到5成，其兇猛程度甚至超過大腸直腸癌。
他提醒，心臟衰竭在疾病初期及時就醫，透過藥物和心導管手術等介入性治療，仍有機會減緩惡化甚至逆轉部分功能，而雖然到了中後期無法完全恢復，透過介入性治療仍能緩解病情。因此，民眾若出現持續性疲勞、腳腫與喘氣，應立即就醫檢查。
冬季護心6大守則！年節期間應避免過勞與暴飲暴食
時值冬季且農曆年節將近，最近一波波的冷氣團及低溫刺激，是心血管疾病發作的主要誘因。林謂文醫師特別提出6招護心保養：
要防寒保暖：天氣惡劣時應盡量不出門，若必須外出，帽子、圍巾與手套等保暖措施要備齊，並維持室內環境溫暖。
飲食需要節制：應減少高油與高鹽食物攝入，避免因暴飲暴食誘發心絞痛或心律不整，進而加重心臟負擔。
避免菸酒：抽菸必須嚴格戒掉並遠離二手菸環境，原本飲酒者應嚴格控制飲酒量，不貪杯才能保護心肌。
避免過度勞累：春節期間的大掃除或應酬探親應量力而為，避免因為作息不規律或熬夜久坐誘發心臟病發。
按時服藥：心血管病患者常有服藥不規律的錯誤認知，必須規則用藥才能穩定控制病情，避免惡化。
出現不適要及時就診：春節是心腦血管事件的高發期，若出現胸悶或呼吸困難，應立即就醫，不可因過年而延誤。
◎ 圖片來源／翻攝自梁小龍抖音
◎ 諮詢專家／林謂文醫師
