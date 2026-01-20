「火雲邪神」梁小龍死因曝光！搶救6小時不治 至親齊聚送最後一程

周星馳電影《功夫》中飾演反派「火雲邪神」的香港武打明星梁小龍，上週因心臟衰竭離世，享壽75歲。（翻攝自梁小龍微博）

在周星馳電影《功夫》中飾演反派「火雲邪神」的香港武打明星梁小龍，上週驚傳因病離世。由香港動作特技演員公會昨（19日）經家屬和徒弟委託發布聲明，證實梁小龍於今年1月14日下午4時離世，享壽75歲。家屬透露梁小龍死於心臟衰竭，搶救6小時仍宣告不治。

香港動作特技演員公會聲明指出，受梁小龍遺孀宋驤與其創辦的「聚龍拳」大弟子朱峻賢授權委託，正式官宣梁小龍與世長辭的消息，「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。」聲明中也澄清，梁小龍實際生於1951年8月9日，祖籍廣東順德。

周星馳電影《功夫》中飾演反派「火雲邪神」的香港武打明星梁小龍，上週因心臟衰竭離世，享壽75歲。（翻攝自香港動作特技演員公會臉書）

大弟子朱峻賢表示，師父梁小龍生前拍攝過百部影視作品，在國內外受廣大觀眾喜愛，一度暫別銀幕經商，直至《功夫》電影團隊邀約，梁小龍答應演出「火雲邪神」一角，再度引起大眾對師父的關注。「我代表師父創辦的『聚龍拳』，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。師父一路走好 。」

據悉，梁小龍病發當下，家中僅有一名親人陪伴，約10分鐘後其他家屬陸續趕趕到，1小時內至親皆到齊。搶救期間，家人們全程陪伴，直至梁小龍安詳離世。

透過家屬及徒弟委託，梁小龍離世的消息，已由香港動作特技演員公會、香港演藝人協會及大灣區演藝人協會共同正式發布。

