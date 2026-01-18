「火雲邪神」梁小龍辭世享壽77歲 成龍、周星馳齊悼念

梁小龍過世，享壽77歲。（圖／翻攝周星馳IG、成龍微博）

香港武打巨星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲。消息傳出後震驚演藝圈與廣大影迷。曾在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」一角的他，最後身影曝光於社群平台，也引發外界高度關注。而與他並稱「四龍」的成龍及曾與其合作的導演周星馳，皆在18日透過社群媒體發文哀悼，表達對這位一代武術宗師的懷念。

梁小龍的離世令眾人措手不及。其個人抖音帳號擁有逾200萬名粉絲，近日仍頻繁更新影片，畫面中的他看來精神奕奕，毫無病容，讓許多網友難以相信噩耗成真。不過，也有聲音指出，其帳號可能由團隊代為管理，所發布的影片可能為事前拍攝的庫存內容。

消息曝光後，成龍在社群媒體寫下哀悼文字，表示自己剛返抵北京便接獲這項噩耗，「一時之間不敢也不願相信……」他盛讚梁小龍是深諳多門中國傳統武術的高手，不僅擁有獨特風格，更將其功夫底蘊融入影視作品中，身為動作指導表現傑出，深受觀眾與業界敬重。

成龍與梁小龍、李小龍、狄龍並稱影壇「四龍」，過去皆以武打實力聞名。對於這位摯友辭世，成龍語帶感傷表示：「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您……」

周星馳則簡短而誠摯地發文：「永遠懷念梁小龍先生。」兩人曾在2004年合作電影《功夫》，梁小龍在片中飾演大反派「火雲邪神」，該角色至今仍為觀眾津津樂道。如今一代功夫巨星離世，讓影迷與影壇同感不捨。

成龍發文悼念梁小龍。（圖／成龍微博）

