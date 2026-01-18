「火雲邪神」梁小龍辭世！ 周星馳限動悼念引發昔日恩怨

資深武打演員梁小龍因病於1月14日辭世，享年77歲，這一噩耗震驚了華語影壇。曾與他合作的喜劇天王周星馳在社交平台上發文哀悼，表示「永遠懷念梁小龍先生」，引起影迷的廣泛關注與感慨。梁小龍的家屬目前正在低調處理後事，告別式預計於1月26日在深圳舉行，但尚未公開死因。

資深武打演員梁小龍因病於1月14日辭世，享年77歲，這一噩耗震驚了華語影壇。（圖／翻攝畫面）

據港媒報導，武打巨星梁小龍於本月14日安詳辭世，此消息已由友人證實並對外公布。家屬目前低調處理相關事宜，尚未公開說明詳細死因，告別式預計於1月26日在深圳龍崗舉行。曾與梁小龍合作的周星馳也在IG限時動態發文悼念，深情寫下：「永遠懷念梁小龍先生。」

周星馳發文弔念梁小龍。（圖／翻攝自stephenchow IG）

梁小龍以其在電影《功夫》中飾演的「火雲邪神」而受到廣泛認識，然而他與周星馳之間的關係卻一直備受爭議。據報導，梁小龍在拍攝期間選擇以「導演」稱呼周星馳，並不認同外界對其「被捧紅」的說法，強調自己並非新人。此外，他還曾對片酬不滿，認為報酬與付出不成比例，並拒絕再次與周星馳合作，這段往事隨著他的離世而畫上句點。

