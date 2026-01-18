「火雲邪神」梁小龍辭世！周星馳《功夫》三顧茅廬 芥蒂至死未解
香港影壇傳奇武打巨星梁小龍今驚傳已於14日在深圳病逝，享壽77歲。他曾是1980年代的功夫巨星，但為年輕觀眾認識，則是被周星馳力邀復出演出電影《功夫》爆紅。隨著這位「火雲邪神」的離去，他與喜劇之王周星馳之間那段橫跨20年、充滿火藥味的江湖恩怨，再度成為無數影迷重溫的焦點。
然而這段關係的起點，從一開始就不愉快。回溯 2003 年，周星馳為籌拍《功夫》三顧茅廬，邀請已息影從商多年的梁小龍復出。前兩次邀約，梁小龍都因忙於經商，無心再拍戲而婉拒，更令他心裡不快的是，周星馳在見面時不斷追問：「你會不會用棍子？能不能真打？」這對於曾兩度奪下全港搏擊冠軍、更曾赤手空拳擊退十多名持械歹徒的梁小龍來說，簡直是極大的侮辱。他曾直言：「電影圈敢這麼問我的只有他一個。」為了回應質疑，梁小龍當場迅速出手抓住周星馳手臂，一腳將其制伏在地，讓星爺領教了何謂真功夫。
後來，周星馳直接問梁小龍「你已答應，何時進組」的巧妙話術促成了第三次邀約，但兩人的合作從一開始就建立在這種劍拔弩張的氣氛中。像是梁小龍其實非常不滿火雲邪神的禿頭造型憤而表示周星馳「永遠在醜化人」，甚至因不適應造型閉門不出20餘天，但仍接受了導演周星馳的安排；此外他也堅持不用替身，一場打戲反覆重拍26次。然而，專業的付出並未換來圓滿的收場。梁小龍事後爆料，他在未談妥片酬的情況下先開工，最終領到的酬勞（據傳僅50萬港幣）遠低於他在商界的收入。
真正讓兩人徹底決裂的，是簽約「星輝公司」後的合約爭議。梁小龍不滿公司抽佣過高卻無實質作為，當他要求查看合約時，對方竟稱合約「離奇失蹤」。這讓個性耿直的梁小龍大發雷霆，從此與周星馳分道揚鑣。在晚年的短影音生涯中，梁小龍多次公開反駁「周星馳捧紅我」的說法，憤慨表示：「我演陳真紅遍亞洲時，星爺還在跑龍套！」他強調電影是互相成就，而非誰施捨誰，兩人間的芥蒂一直到梁小龍逝世，與周星馳都未曾和解。
