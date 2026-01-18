「火雲邪神」梁小龍辭世！成龍哀悼：不敢也不願相信 周星馳也發聲

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

曾在電影《功夫》飾演「火雲邪神」的香港資深武打影星梁小龍，已於1月14日病逝，享壽77歲，消息傳出後震撼影壇。由於梁小龍的社群帳號先前仍頻繁更新，畫面中精神狀態良好，噩耗來得突然，讓不少影迷與網友一時難以接受。影星成龍以及邀請他出演《功夫》的周星馳今（18）日也發文哀悼。

香港資深武打影星梁小龍於1月14日病逝，享壽77歲。影星成龍發文哀悼。（圖／翻攝微博／＠成龍）

親友今日證實梁小龍已於1月14日病逝，家屬正低調處理後事，告別式暫定於1月26日舉行。梁小龍早年與李小龍、成龍、狄龍並稱香港影壇「四龍」，憑藉紮實身手闖蕩影視圈，塑造無數經典角色。噩耗傳出後，與他齊名的成龍也於今日在微博發文哀悼，坦言「一時之間不敢也不願相信」。成龍表示，在他的記憶中，梁小龍始終是精通多種傳統武術且每種都能打出個人風格的功夫高手，梁小龍將畢生所學融入影視作品，是一位優秀且令人敬佩的動作指導與演員。

廣告 廣告

成龍、周星馳悼念梁小龍。（圖／翻攝微博、IG／＠成龍、@stephenchow）

成龍也提到，梁小龍所飾演的角色不僅深受觀眾喜愛，更讓眾多同行由衷欽佩，最後以「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您……」表達不捨之情。另曾邀他演出《功夫》的周星馳，也透過社群發文寫下「永遠懷念梁小龍先生」，向這位一代功夫影星致敬。

更多FTNN新聞網報導

快訊／「火雲邪神」梁小龍驚傳過世！享壽77歲 友人悲痛證實

《功夫》袁祥仁元旦病逝！太太證實噩耗 一句台詞流傳至今

快訊／影壇少一龍！功夫巨星「火雲邪神」梁小龍辭世 告別式26日深圳舉行

