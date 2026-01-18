「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片

記者王培驊／綜合報導

資深武打影星梁小龍辭世。（圖／翻攝自微博）

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。

梁小龍最後的抖音作品寫下「此事古難全」。（圖／翻攝自抖音）

根據港媒與中國媒體報導，梁小龍於1月14日在深圳離世，家屬目前低調處理後事，並未對外說明具體死因，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。消息傳出後，有網友發現梁小龍的短影音平台帳號近日仍頻繁更新內容，甚至在死訊曝光前數小時仍能看到新作品，畫面中他氣色不差、談吐自然，與突聞辭世的消息形成強烈反差，也因此在網路上掀起熱議。

梁小龍的抖音帳號至18日一早，仍在更新影片。（圖／翻攝自抖音）

事實上，就在辭世前一天（1月13日），仍有友人分享與梁小龍在中國聚會的合照，當時他看來精神奕奕，還親筆題寫「真功夫」字畫贈送友人，未見異狀，未料僅隔一天便傳出離世消息，讓親友與影迷措手不及。紛紛留言表示震驚，「前幾天才看到他耍拳，還覺得身體很硬朗，怎麼會這麼突然」、「前天還在發影片，真的不敢相信」、「為什麼14號去世，這幾天帳號卻還一直更新作品」，相關討論在網路上迅速擴散。此外，也有網友感嘆，「這兩年陪我們長大的經典演員一個個離開，歲月真的不饒人」、「《陳真》真的看了無數次，太不捨了」，紛紛湧入留言區悼念這位一代武打巨星。

梁小龍1948年出生，15歲進入武行，從替身演員做起，1970年代正式踏入影壇，主演過《生龍活虎》、《白鶴拳》、《迷魂拳》等多部電影，並在電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》中打開知名度，其中「陳真」一角正氣凜然，成為經典角色，也讓他與李小龍、成龍、狄龍並稱為香港演藝圈「四小龍」。

2004年，梁小龍應周星馳之邀復出，在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」，再度走入年輕世代觀眾視野。近年他多在中國發展，行程頻繁，活躍於各地活動與商演，如今驟然離世，也讓華語武打影壇痛失一位重量級人物。

