「火雲邪神」梁小龍逝世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時

香港動作特技演員公會、香港演藝人協會及大灣區演藝人協會獲授權，正式對外宣布著名武術家、功夫影星梁小龍於2026年1月14日下午4時因心臟衰竭，經搶救6小時後安然辭世，享壽75歲。

梁小龍於2026年1月14日下午4時因心臟衰竭離世。（圖／翻攝微博）

這項訊息由梁小龍遺孀宋驤透過聚龍拳大徒兒朱峻賢（丹尼）於19日正式發布，朱峻賢代表師母宋驤發出聲明，懷著沉痛心情向影視界好友、各界朋友及梁小龍粉絲們通報這項噩耗。

梁小龍曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」。（圖／翻攝微博）

梁小龍於1951年8月9日出生，祖籍廣東順德。他生前拍攝過百部影視作品，其中在70年代主演的電視劇《霍元甲》、《陳真》等愛國劇集，深受廣大觀眾喜愛。

朱峻賢在聲明中表示，師父當年到受訪後，曾因台灣演藝事業封閉而暫別銀幕轉做生意。直至周星馳執導的電影《功夫》多次邀請演出，梁小龍答應飾演「火雲邪神」一角，這個經典角色再度燃點起廣大觀眾的熱情，讓這位武術家演員重新受到關注。

朱峻賢代表師父創辦的聚龍拳以及眾師弟妹們向各界表達感謝，感念大家對師父的厚愛，並在聲明最後寫下「師父一路走好」。

周星馳在IG哀悼梁小龍。（圖／翻攝周星馳微博）

