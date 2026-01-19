「火雲邪神」梁小龍遺孀哀痛發聲 揭死因：心衰竭搶救6小時
在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的資深武打演員梁小龍1月14日下午4點離世，今（1╱19）遺孀宋驤悲痛證實他是因「心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲」。
梁小龍生於1951年8月9日，祖籍廣東順德，15歲就投身武行，遺孀宋驤受權給香港動作特技演員公會、香港演藝人協會、大灣區演藝人協會發布他與世長辭的消息。
而梁小龍徒弟朱峻賢（丹尼）表示：「師父生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》、《陳真》電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛。」之後暫別銀幕做生意，直至《功夫》幾次邀請，他才答應演出「火雲邪神」一角，也再次引起關注。
