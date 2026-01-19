「火雲邪神」梁小龍遺孀發聲明 證實心肺衰竭搶救6小時辭世

武打明星梁小龍離世。（圖／丹尼DANNY朱峻賢 微博、中時資料照）

曾在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」、被譽為一代武打傳奇的梁小龍，於2026年1月14日下午辭世，消息震撼華語影壇。由髮妻宋驤及其所創立「聚龍拳」的大徒弟朱峻賢（丹尼）對外發布聲明，並正式授權香港動作特技演員公會、香港演藝人協會及大灣區演藝人協會，對外公告梁小龍與世長辭的消息，感謝各界多年來的關心與厚愛。

聲明指出，梁小龍於1月14日下午4時因心肺衰竭緊急送醫，經歷長達6小時的全力搶救後，仍回天乏術，安然辭世。官方聲明中特別說明，梁小龍實際出生於1951年8月9日，祖籍廣東順德，與外界多年流傳的「1948年4月28日出生」資訊並不相同，此次也一併對外更正，享壽75歲。

廣告 廣告

梁小龍14日因心肺衰竭離世。（圖／丹尼DANNY朱峻賢 微博）

梁小龍一生投身影視與武術，拍攝作品超過百部，1970年代憑藉電視劇《霍元甲》、《陳真》紅遍華人世界，愛國武打形象深植人心。其後一度淡出螢光幕，轉而經商，直到周星馳電影《功夫》多次力邀，才點頭演出「火雲邪神」，讓新世代觀眾再次認識這位硬派武術演員，也掀起影迷集體回憶。

梁小龍家屬、徒弟發聲明。（圖／丹尼DANNY朱峻賢 微博）

朱峻賢在聲明中代表「聚龍拳」全體門生，感謝影視圈與廣大粉絲多年支持，並向外界致上最深謝意。他表示，師父一生對武術與表演的熱愛，將由後輩繼續傳承。聲明最後沉痛寫下「師父一路走好」，也為這位縱橫銀幕數十年的武打傳奇，畫下令人不捨的句點。

更多中時新聞網報導

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

BTS相隔8年來台 11月高雄連唱3天

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃