「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時

【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世，今家屬正式委託「香港動作特技演員公會」公布梁小龍離世消息，透露其在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別、享壽75歲，並非維基百科顯示的77歲。

梁小龍以「火雲邪神」一角再度受到關注。（圖／IMDb）

梁小龍遺孀宋驤、大徒兒朱峻賢今給出回應，「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡梁小龍先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲」。



回應中提到，梁小龍生前拍攝超幾百部作品，在70年代以電視劇《霍元甲》、《陳真》受到觀眾喜愛，後來暫別銀幕去做生意，直至《功夫》邀請演出，梁小龍答應演出「火雲邪神」一角，再度燃點起廣大觀眾們對他的關注。大徒兒說：「我代表師父創辦的『聚龍拳』，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。師父一路走好。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

藍心湄迎60大壽談人生哲學 曝「財富自由」才是唯一

謝盈萱笑著流淚！不想演「薛亞之」 曝《影后》劇情這段是真的