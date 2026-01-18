「火雲邪神」梁小龍驟逝！享壽77歲 死前9小時還更新影片

香港知名武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲。他因1980年代影視作品《陳真》聲名大噪，後來淡出演藝圈多年，直到受導演周星馳力邀，在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」，再度創造經典形象。而在死訊傳出前僅9小時，梁小龍的抖音帳號仍有更新影片。

香港知名武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，梁小龍生前曾對周星馳表達不滿，主要原因在於片酬過低。（圖／翻攝微博）

據悉，梁小龍曾透露，當年周星馳三度邀請他出演《功夫》，他前兩次因忙於生意而婉拒，第三次則因周星馳對外宣布他已答應參演而感到無奈，最終決定接演。然而，拍攝接近尾聲時，他才向監製詢問片酬事宜，卻得知片酬僅相當於他做生意一個月的收入，讓他感到不滿，但仍選擇完成拍攝。

梁小龍生前接受訪問時也多次強調，不接受外界認為周星馳「捧紅」他的說法，直言相當排斥「捧」這個說法，電影本就是團隊合作的成果，每一個環節都同樣重要，並不接受被形容成靠他人提攜復出。且自己早已成名，並表示在片場從不稱呼周星馳為「星爺」，只以「導演」稱呼對方。他更直言：「周星馳能打過我嗎？就算他在，我也敢這樣說，我還是他老前輩，功夫比他好就是比他好。」

周星馳發文悼念梁小龍。（圖／翻攝自stephenchow IG）

儘管過去兩人曾有嫌隙，但周星馳在得知梁小龍去世的消息後，選擇放下舊怨，於Instagram限時動態上貼出梁小龍的照片，並寫道：「永遠懷念梁小龍先生。」

讓外界感到特別錯愕的是，在死訊傳出前僅9小時，梁小龍的抖音帳號仍有更新影片，影片中他氣色良好，談吐自然，完全看不出異狀。該影片中，他留下「此事古難全」的文字，讓人不禁聯想到他的突然離世。此外，1月13日，他還曾與友人參加聚會，並留下精神奕奕的合照，甚至親筆題字「真功夫」贈予友人，未料隔天便傳來不幸消息。

在死訊傳出前僅9小時，梁小龍的抖音帳號仍有更新影片，影片中他氣色良好，談吐自然，完全看不出異狀。（圖／翻攝自抖音）

根據港媒與陸媒報導，梁小龍於1月14日在深圳因病離世，其家屬選擇低調處理後事，並計畫於1月26日在深圳龍崗舉行告別式，但尚未對外公布具體死因。

