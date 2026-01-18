「火雲邪神」殞落！港星梁小龍77歲辭世 網喊不捨

演出《功夫》火雲邪神的港星梁小龍辭世。翻攝微博



2026又一明星殞落！周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」的武打港星梁小龍證實已經辭世，享壽77歲。梁小龍過去與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，是70年代活躍於香港影視圈的知名武打明星，2004年又憑藉周星馳電影《功夫》的「火雲邪神」一角翻紅，消息傳出，網友與粉絲紛喊不捨。

港媒《香港01》報導，梁小龍已於1月14日逝世，遺屬正在低調處理後事中，出殯儀式暫定於26日在深圳龍崗舉行，消息也已被友人證實。

廣告 廣告

事實上，梁小龍1948年出生於香港，祖籍廣東。由於精實俐落的武打身手，梁小龍從替身演員開始進入演藝圈，隨後在多部電影和電視劇中嶄露頭角。自1970年代以來，他在香港影視圈中活躍，成為當時的武打明星之一。

梁小龍在1980年代的電視劇《大俠霍元甲》中飾演霍元甲的徒弟陳真，使他家喻戶曉，幾乎所有香港人都認得梁小龍。

梁小龍一度退出演藝圈，直至2004年復出，參演周星馳的電影《功夫》，再次贏得觀眾的喜愛，沒想到2026年還不到1個月，就傳出梁小龍離世消息，粉絲與網友紛紛大喊不捨。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂