「火雲邪神」落幕 一代功夫巨星梁小龍病逝 享壽77歲

周星馳電影《功夫》中的終極反派「火雲邪神」扮演者梁小龍，今傳出14日在深圳去世，網友感嘆「一代傳奇終成絕響」。(網路圖片)

香港影壇傳來令人惋惜的噩耗。曾於 1970 年代與李小龍、成龍、狄龍並稱為「香港演藝圈四小龍」，並在周星馳電影《功夫》中扮演武林高手「火雲邪神」的著名武打明星梁小龍（原名梁財生），於 2026 年 1月 14 日在深圳因病離世，享壽 77 歲。

根據《香港 01》、《星島頭條》等多家港媒報導，梁小龍的死訊已獲其生前友人證實。目前家屬正低調處理後事，暫定於 1 月 26 日在深圳龍崗舉行告別儀式，不過並無公開吊唁儀式。此外家屬也並未公布其具體死因，醫學界推測可能與心血管疾病突發。而梁小龍去世的有關消息一出，隨即登上微博熱搜，無數影迷紛紛留言悼念，感嘆「一代傳奇終成絕響」。

梁小龍去世後，抖音帳號由團隊接管，10多小時前才發出最後一支影片。(梁小龍抖音)

梁小龍的演藝生涯充滿傳奇色彩，1980 年代，他憑藉電視劇《大俠霍元甲》與《陳真》中「陳真」一角紅遍大江南北，其凌厲的腿法與民族英雄形象深植人心。後來梁小龍息影從商， 2004 年獲周星馳力邀復出，在電影《功夫》中飾演終極反派「火雲邪神」。他自創了「天下武功，無堅不摧，唯快不破」的經典對白，不但為周星馳激賞，他的身手令年輕一代影迷驚艷不已，不意外地再度翻紅，成為年輕世代心中的武林高手。

令人唏噓的是，就在逝世前一天（1 月 13 日），梁小龍仍被拍到在內地與友人聚會吃火鍋。當時他雖身形略顯消瘦，但精神狀況尚可，還現場簽名「真功夫」字畫贈予好友。近年移居中國大陸的他曾霸氣表示，自己拍戲早已不為錢，而是為了對得起多年支持他的影迷。

梁小龍近年多在中國大陸生活，並在抖音等平台非常活躍，擁有超過 200 萬粉絲。他頻繁分享展示武打招式、鍛鍊體魄的影片，展現其「不認老」的精神。2023 年曾傳出他拍片表演後空翻受傷住院，他隨後親自拍片澄清是為效果「故意摔倒」，並表示自己精神狀態良好。2025 年初，他還發布過被人拳擊腹部以展示抗擊打能力的影片，雖然身形較往年消瘦，但身手依然矯健。

雖然他曾與周星馳因《功夫》片酬與合約問題傳出心結，並多次公開表示不再合作，但他近年仍參與多部網絡大電影，如《火雲邪神之修羅面具》等，延續其經典銀幕形象。此外，他也頻繁受邀參加各地的商演活動與武術指導工作。

