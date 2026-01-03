【火馬台股2-1】2026年開門紅三萬保底上看三萬五! 季節性布局成關鍵

股市配圖。廖瑞祥攝



2026丙午火馬年股市奔騰！綜觀各家券商投顧的預期，台股三萬點保底已成基本盤，在AI、半導體需求和企業獲利成長驅動下，最高有望挑戰三萬五千點大關， 考量美股總統任期都是第三年表現最強，加上台灣縣市長選舉，2026年回檔即是買點，季節性布局成關鍵。

台股2025年狂飆，3個月漲7千點，不到1年時間暴漲1萬點。台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，2026年首季和第四季會有高點，美國期中選舉將牽動第二季和第三季震盪三萬點保底已不是重點， 首季將會利多提前發酵

因此2026年重點操作在於是如何選股，沈建宏說明，美股有從AI股擴散，台股廣度指標很低資金，非常集中AI，因此台股可用資金非常多，按照季度會有傳產股、配息，可按照季節性做部位調整。

統整券商投顧 2026 目標與看法

富邦投顧

台股將以「微笑曲線」，高點上看32,000點，樂觀有望挑戰34,000點，低點在第二季至第三季。

宏遠投顧

台股二季至第三季台股將在25,000~30,500整理，獲利成長、股價基期及本益比低者，擇優投資。年底伺機挑戰33,000點。

群益投顧

AI產業持續帶動下，台股有望挑戰34,000點高點，低點暫估26,000點，

華南投顧

台股將成「雙峰走勢」，高點在第一季、第四季，目標指數32,000點。

第一金投顧

台股指數區間看31,000點甚至到33,000點，青睞低基期股。

統一投顧

預期企業獲利年增15%，總獲利達5兆元，高點有機會在第四季。

展望2026年股債市表現，富邦投信董事長黃昭棠認為，台股基本面仍具支撐。AI 供應鏈延續成長，企業獲利有望創新高；在聯準會降息循環及市場資金寬鬆下，台股評價有機會維持高檔。不過，由於當前估值偏高，加上美國貿易政策干擾，預期2026年類股輪動將更為快速、盤勢波動也會加劇。

但黃昭棠也提醒投資人，無論短線大盤是震盪走高還是漲多拉回，投資人都應該保持基本比重的持股，以迎接2026-2027年在資金與基本面雙重支撐下的長期成長機會。

債市方面，全球央行已逐步啟動降息通道，2026年將是債券收益機會再現的一年。無論是中長天期公債或投資等級公司債，皆可望受惠利率下行，在股市高檔震盪下，債券將成為資產組合不可缺席的穩定力量。

