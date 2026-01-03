【火馬台股2-2】2026先狂歡然後呢？ 程正樺：神山展望棒棒、但2027有三大不確定

股市配圖。廖瑞祥攝



台股2026年開門紅！但前外資分析師、騰旭投資長程正樺表示，護國神山台積電會給出樂觀的全年展望和大躍進的資本支出。但2026上半的狂歡頂多就是「符合預期」而已，2026年其實能見度展很低，2027年更有不確定性，包括：AI模型、價格、新技術，只能且戰且走，隨機應變。

程正樺指出，延續著2025算力需求的成長力道，2026年初的需求大概率是持續噴發，包括神山很快會給出樂觀的全年展望與大躍進的資本支出、各大CSP在本月底也會繼續定調今年繼續花錢不手軟、軍備競賽依然持續的盛況，然後就不知道了。

廣告 廣告

這樣的展望不夠好嗎？ 肯定好，只是問題在於市場早就已經開始用 2027 的獲利在設目標價，2026上半的狂歡頂多就是「符合預期」而已，在這個訊息反應越來越快、要預判你的預判的市場，股市要有下一波動能，需要對2027展望有更高能見度，但現在沒有。

程正樺點出2027年的幾個不確定性，包括：

1 模型競爭的不確定性：今年很可能發生從百家爭鳴、諸侯割據、再到天下一統的演進。AI供應鏈個股挑選的重要性將大幅提升，挑到輸家可能蠻慘的。(模型之間的競爭，也會同步影響到：晶片廠商之間的市占率變化）

2 價格壓力的不確定性：前兩年在缺算力的影響下，客戶拉貨基本上沒在關心價格，許多公司也都公布節節高升的獲利；在進入賽局後半的當下，部分擴廠幅度已大、競品開始出現的行業可能會有價格壓力浮現。

3 新技術的不確定性：隨著AI架構前進，HVDC (GaN/ SiC)、M9 CCL、CoWoP vs. CoPoS、TLR vs. MCL、CPO、NVLink vs. UALink vs. OCS 等之類的新技術成熟度，也扮演著重要角色，這種「選錯邊就錯失一代產品機會」的情形可能會多次上演，當然也增加了判斷的難度。

去年，川普關稅戰造成市場財富重分配，難做；今年，高基期加上產業各環節的不確定性，應該也不好搞；唯一比較確定的，大概就是聯準會降息吧。 總之，且戰且走、隨機應變，至少年初是應該有行情的？

更多太報報導

【火馬台股2-1】2026年開門紅三萬保底上看三萬五! 季節性布局成關鍵

存股族看過來！0050 2026年首季配息出爐 每單位調升配1元

半導體2025年度績效王00904 ！1月預估配息金額0.76元創新高