火馬奔騰台股看俏 歷史經驗抱股過年勝率高

【記者柯安聰台北報導】2026年農曆春節倒數計時，投資人又面臨「該不該抱股過年」的年度難題。根據台灣證券交易所統計，過去10年台股開紅盤後5日的正報酬機率高達8成，平均漲幅1.9%，若拉長至1個月，正報酬機率也有7成，平均漲幅達2.2%。歷史數據顯示，抱股過年不僅勝率高，還有機會搭上新春行情的順風車。投資人不妨把握火馬年象徵的活力與突破，審慎布局迎接新年行情。



觀察當前市場環境，AI科技浪潮持續深化、台灣半導體產業優勢穩固，台股展現強勁韌性。中租基金平台總經理蘇皓毅（圖）表示，從基本面來看，2026年AI應用已從早期概念驗證階段，正式邁入商業化落地期，無論AI伺服器、AI PC或各類終端裝置的AI化升級，都為台灣科技供應鏈帶來龐大商機。台積電先進製程產能持續滿載、CoWoS等先進封裝技術供不應求，凸顯AI晶片需求依然強勁。台灣在AI生態系中扮演關鍵角色，從晶片設計、製造到組裝測試形成完整產業鏈，這種不可取代性讓台股在全球科技競爭中持續保有領先地位。









資金面同樣報佳音。2025年底至2026年初，外資對台股態度明顯轉為積極，隨著全球通膨壓力緩解、主要央行政策趨於穩定，國際資金重新評估新興市場價值。台股本益比相較美股仍具吸引力，加上高殖利率特性，成為外資青睞標的。



不過，台股短期仍受美國科技股拖累。市場解讀獲提名的下任聯準會主席華許（Kevin Warsh）可能同步推動降息與縮表，政策方向的不確定性引發投資人疑慮，帶動股市、債市、貴金屬與加密貨幣全面進入重新訂價階段。蘇皓毅認為，當前市場反應過度，川普既然提名華許，代表雙方對未來政策走向應已有高度共識，建議在華許正式對外發表政策談話之前，投資人不宜過度臆測，應保持冷靜觀察，避免受短期雜音干擾。



蘇皓毅強調，面對市場波動，定期定額投資仍是穩健之道。透過紀律投資可有效降低進場時點風險，長期累積財富。火馬年象徵奔騰向前，投資也應保持耐心與恆心，才能在市場中穩健前行，建議投資人採取定期定額策略紀律扣款，並善用程式化交易適時加碼進場。中租基金平台的「靈活扣」交易機制提供定期不定額與單筆抄底、追漲的智慧加減碼功能，讓系統協助投資人於市場拉回時自動加碼佈局，捕捉市場健康回檔的進場機會。（自立電子報2026/2/6）