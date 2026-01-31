火馬年爆點燈潮 靠一招免排隊安太歲拿發財金

農曆新年腳步逼近，2026年丙午赤馬年被命理界視為「最旺火、最衝的一年」，讓安太歲、補財運、求平安的需求比往年提早發酵，催升不必進廟也能完成祈福的「線上點燈潮」，電信三雄抓緊商機，從媽祖一路拜到四面佛，聚氣轉運的「斗燈」也來卡位。

丙午赤馬年在命理上，象徵能量高漲且變動加速，被解讀為「機會與風險並行」的一年，放大民眾對穩定與轉運的心理需求，讓原本集中在農曆年前後的點燈祈福行為明顯提前啟動。電信業者觀察，往年過年前才安排的安太歲、光明燈、補財庫，其實去年底已發酵。

一支手機、幾個步驟，就能完成安太歲、光明燈、補財庫，台灣大表示，以太歲燈和光明燈最熱門，點燈比例高達7成；遠傳瞄準對線上祈福接受度和需求持續攀升，年增幅度逾2成，首度引進「天公生補運補財庫法會」線上報名活動。

電信三雄出招搶農曆新年點燈商機。（AI生成）

中華電信送點燈小物、遠傳推轉運法會

電信龍頭中華電信輸人不輸陣，今年找來19家廟宇，更與鹿港天后宮、桃園龍德宮、鹿港城隍廟、斗六五路財神宮、西螺福興宮、新港奉天宮、玉敕大樹朝天宮合作，祭出點燈就送限量商品，包括錢母、發財金、香火袋、文昌筆、淨身包等紀念小物，同步海撒1萬點Hami Point抽獎回饋。

隨著泰國成為國人最愛的熱門旅遊國家之一，3大電信都找上台北愛侶灣四面佛合作，台灣大將其列為主力推廣的重點，喊出元月底前購買該廟光明燈，即可兌換CITY CAFÉ指定咖啡品項。

遠傳瞄準「轉運」商機，除了提供一站式整合點燈、開運、風水的「主題優惠包」，延續往年與鹿港天后宮，推出「天公生補運補財庫法會」線上報名活動，更首度與斗六五路財神宮推轉運「斗燈」，並喊點燈滿1,600元就送全家購物金100元、全區滿6,000元送全家購物金500元，加碼贈50遠傳幣。

從排隊點燈到線上一鍵完成，信仰形式正悄然轉變。火馬年還沒到，點燈潮提前啟動，不僅反映科技帶來的便利，也是人們面對高度變動的年代，先求穩、再求好的集體心理，過年的儀式感在網路世界正重新被定義。