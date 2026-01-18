火馬年甩開去年陰霾！3生肖運勢超好 命理師：套牢股票有望突破

小孟老師指出，火馬年運勢最旺的生肖是屬雞的人。示意圖，取自Unsplash



丙午火馬年將到來，清水孟國際塔羅小孟老師16日在臉書指出，今年運勢大開前3名生肖，將揮別去年陰霾，在事業、財富上都有所斬獲。

首先，運勢最旺的第3名是生肖屬猴的人，運氣漸漸開，如果覺得2025年運氣不好，今年2026年會走好運，而且有貴人來相挺相助。

第2名是生肖豬的人，今年很有偏財運，買刮刮樂、大樂透，高機會中到好獎、大獎。另外，如果想要創業，滿有機會成功。

第1名是生肖雞的人，在工作事業上會有所突破，如果2025年有套牢的資金、股票，2026年將有所突破，而且升官加薪都很有機會。

廣告 廣告

更多太報報導

小人國排成「迪士尼」！ 最新「菜市場名」全中…家長崩潰：設施至少排1小時

【土象星座運勢】1/18 金牛座放棄舊有關係、處女座做好投資決策、摩羯座避免風險

【風象星座運勢】1/18 天秤座緊抓機會、水瓶座落袋為安、雙子座提高投資水準