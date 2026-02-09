「火馬年」從何而來？ 生肖與民俗如何塑造中國人的新年想像

[Getty Images]

離農曆春節還有一段時間，中國各大城市卻已經提前進入「倒計時」。商場中庭立起馬形裝置，地鐵燈箱換上新春主題元素，手機里開始刷到馬年紅包封面與表情包。 對許多人而言，馬年並不代表嚴謹深奧的歷法，而是大家都能即刻使用的公共語言：用來互道祝福、表達願望，也用來把抽象的新年目標說得更加具象。

有專家對BBC表示，和馬年相關的一些中文成語最常進入辦公室語境，往往是能直接對齊績效目標的表達。 比如一馬當先、快馬加鞭、萬馬奔騰等會成為這次農曆新年的特殊高頻詞彙。

但這套語言從哪裡來？ 為什麼這一次顯得格外響亮？ 隨著春運把億萬人推向又一次大規模的「遷徙」，人們在如何談論一個以「馬」為主題的新年開場？

丙午「火馬年」從何而來？

要理解馬年，首先要澄清兩個常見誤解。

生肖年並不是從公曆1月1日開始，而是以農曆新年為界。 這意味著公曆2026年的開頭一段時間仍處在上一生肖年的尾聲。直到農曆新年到來，生肖才切換。 因此，「2026 是馬年」這句話，嚴格意義上指的是從農曆年除夕之後開始，而不是從公曆元旦開始。

生肖只是12年一輪的循環，這是第二層誤解。 實際上，生肖背後還有一套更長週期：天幹地支的組合構成60年一輪迴。 十天干與十二地支依次配對，形成一個60年輪迴；地支與十二生肖對應，「午」對應「馬」。 因此，當年份的干支為「丙午」時，就會被稱為馬年，更完整的說法是丙午馬年。

而「火馬年」來自另一層敘事：天幹地支與五行（木火土金水）的對應關係，使得同一個馬年會與不同元素組合。 於是2026年不只是馬年，還被大眾傳播為火馬年。

這意味著把新年的期待壓縮成更直觀的詞：「火」意味著熱烈與能量，「馬」意味著行動與奔赴，於是「火馬」被解讀為節奏更快、變化更強、機會與風險並存。

也正因為它足夠形象，「火馬」迅速成為媒體與商業傳播中的高頻標籤：廣告文案喜歡用奔騰、突破、策馬揚鞭等詞，把抽象的不確定感重新敘述為「向前沖」的故事。

民俗和特別的職場語言

在中國文化里，馬不僅是一種動物，還代表一組意象：速度、奔赴、行動、開拓、吃苦、與路之间的關係。

在日常中文里，與馬相關的成語早已形成一套穩定的語庫。 比如，「馬到成功」把馬與迅捷的達成感綁定；「一馬當先」把馬與領先、擔當聯繫起來； 「快馬加鞭」和「龍馬精神」，把持續投入與精力充沛合理化為一種理想狀態。

到了現代社會，這些詞語經常被進一步轉譯為職場與組織動員的語言。

新西蘭惠靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）管理學院資深講師姚迪博士對BBC表示，最常進入辦公室語境的，往往是能直接對齊績效目標的表達。 比如在開工致辭、衝刺海報、PPT頁眉和郵件標題里，馬到成功、一馬當先、快馬加鞭等成语會反復出現。

他表示，這些話表面是吉祥話，實則承擔一種軟治理功能。 「把速度與行動道德化，並悄悄嵌入評價體系。一馬當先不僅是祝福，也在暗示一種理想員工畫像——主動、敏捷、持續負重。 它無形中抬高標準、製造隱性競賽，從而塑造組織里的行為規範。」

與此同時，這些表達還扮演著「關係語言」。 在春節語境下，它們提供一套安全的社交腳本：對上級表示認同，對同事維持和氣，對客戶潤滑合作氛圍。

「這類祝福既能迴避對真實處境（如加班、焦慮、收入）的討論，又能將個體重新錨定於組織關係網路中，強化歸屬與協作預期。 很多風險來自結構層面（產業調整、平台治理、地方財政緊約束等），但公眾敘事常把它轉譯為『敢闖敢試』、『換賽道』，是一種把宏觀壓力轉成個體行動策略的方式。 」 姚迪說。

馬年的符號如何走出傳統？

最新的這個馬年似乎不僅僅出自族譜、廟會或老黃歷裡，它更多是從城市空間、數字平台與品牌傳播里出現的。

在城市中，春節越來越像一場公共視覺季。 商圈、交通樞紐、地標建築把生肖視覺元素做成裝置與燈飾，馬+紅成為最容易識別的組合：紅色提供節慶情緒，馬提供年度主題。 這裡的馬不需要複雜解釋，只需要讓人一眼就知道：新年到了。

在數字平台上，紅包封面、貼紙、表情包、短視頻範本讓馬年成為一種可操作的社交工具：把一張馬年封面發出去，就完成了一次祝福行為。 符號在這裡被產品化，好用、好看、易傳播。

在商業包裝上，馬年禮盒成為許多品牌的固定動作。 從美妝護膚到奢侈品，再到零食飲料，商品包裝紛紛融入馬的輪廓或剪紙風格圖案，讓生肖成為全球春節行銷的跨文化符號。

有趣的是，馬年的商業表達並不總是嚴肅的。 它也可以被娛樂化。 比如前不久，一名工人在縫製一個馬玩偶時，不小心把微笑縫反了，變成一隻「哭哭馬」，卻意外走紅，廣受歡迎。

與此同時，生肖也成為AI和數位內容平台競相爭奪的話題。

火馬年被描述為「因 AI 發展帶動投資信心與經濟增長」的一年，財經與科技報導中頻繁出現「資本在馬年加速奔跑」，「AI行業策馬揚鞭」等語句，把宏觀經濟的不確定性包裝為「火馬帶動的機會視窗」。

姚迪說，「這從深層次展現了，中國人已經意識到『時代紅利期』的結束。 一方面是對不確定環境的敏感，另一方面是對『個人可控感』的強烈渴望。」

比如對部分年輕人來說，「換賽道」既是對職業上升通道收窄的回應，也是對以大廠、體制、房產等傳統路徑回報不確定的再評估。

「因此，火馬這種『行動與變革』的象徵，既是鼓舞，也是對現實焦慮的一種文化性包裝。」

春運背景下，馬年開場正在怎樣被討論？

春運本身是一種年度級的社會動員，它往往把回家、就業、城市化與公共服務能力疊加到同一場景里。 當馬年遇上春運，討論中出現兩套不同的語言。

中國每年為期約40天的春運，被視作「全球最大規模人口遷徙」，2026年春運已在2月初啟動。 在交通部門與公共宣傳中，馬常被用來形容通達、順利、及時，會自然借用「馬到成功」「一馬平川」等成語，把運輸保障與馬的迅捷形象連接起來。

但春運的擁擠與壓力也會讓「火馬」的熱烈敘事遭遇現實拷問：票難搶、路難走、服務業員工假期加班、成本上升......

中國2026年春節假期長達9天。 關於出行規模的預期也達到新的量級：中國政府部門預計春運期間將有約95億人次跨區域出行。

這樣的大規模出行孕育出另一套語言。 社交媒體上出現「誰能真正享受馬年的速度與機會」的討論，有年輕人調侃自己是「困在購票APP裡的瘸腿馬」，還有人把加速、衝刺的組織語言對照「被推著跑」的疲憊。

姚迪表示：馬的吉祥敘事在當下會與「牛馬」自嘲形成強烈對照：「一邊是組織與管理話語里對『衝刺、加速』的歌頌，另一邊是勞動者對被透支、被替代、難以停下來的自我命名。」

很多年輕職場人並不真的相信「馬到成功」會自動發生，但仍會使用這些話。 同時，他們用「牛馬」來補足另一半真實感受。「兩套語言並存，恰恰折射出當代中國職場最典型的張力：既要在口頭上維持昂揚敘事，又要在私下裡承認消耗與無力。」姚迪說。