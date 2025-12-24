火馬飛騰迎新歲 靈鷲山心道法師丙午年墨寶傳遞暖心能量

春聯墨寶。(圖:靈鷲山佛教教團提供)

▲春聯墨寶。(圖:靈鷲山佛教教團提供)

火馬飛騰，以德轉運。二０二六丙午馬年將至，世局如奔騰巨馬般劇烈轉動，人們在挑戰與不確定中渴望尋得安定依歸。靈鷲山開山住持心道法師歲末親題新春墨寶「火馬飛騰、德旺科祿權」，以溫厚筆意寫下當代指南，提醒世人在紛擾漩渦中，以德行覺醒內心，以利他形塑未來，共同迎向光明燦爛的二０二六。

靈鷲山佛教教團二十三日表示，新年春聯傳遞正能量與「德行共好」的祝福，即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台講堂及分院及宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

放眼全球，地緣衝突升溫，全球通膨壓力持續，科技框架重整與產業變化也牽動著時局走向。心道法師指出，面對火馬年的熾熱能量，人們更需以覺性的清明調伏念頭，以德性的踏實穩住腳步，才能在動盪中站穩方向。

「德性絕非空談，須透過日常實踐積累善行。」他進一步解釋，具體實踐分為三個層次：第一、從破除執著妄念做起，延續蛇年「脫殼自在」的精神，放下過度算計與猜疑，以真誠面對他人，重建信任；第二、主動化解衝突，把彼此當成生命共同體，讓互助成為良性循環；第三、將助人當成快樂來源，從「四給」給人希望、給人方便、給人歡喜、給人信心，讓利他成為習慣。

靈鷲山佛教教團指出，馬年春聯右下角特別印有五輪塔圖樣，象徵地、水、火、風、空宇宙五大元素，寓意化解五種災難，祈願轉厄為安。底圖襯著「八吉祥」圖案，以法輪、寶傘、寶瓶、寶蓋、蓮花、雙魚、法螺、盤長結，祝福大家幸福、圓滿。春聯採用回收紙張及環保大豆油墨印製，延續心道法師推動的「靈性生態」理念，讓賀歲同時成為守護地球的一份力量。